Le Chef de l'Etat en visite à la Direction Générale de la Sécurité Civile : je ferai tout le nécessaire pour vous accompagner dans la réussite de vos missions





Le président Azali Assoumani a effectué, ce matin, une visite à la Direction Générale de la Sécurité Civile.





En présence du Ministre de l'Economie, Coordonateur national pour la lutte contre le Covid-19, Houmed Msaidié, entre autres personnalités, cette visite avait pour objet de s'enquérir du fonctionnement de la DGSC, suite à la nomination du Chef d'Escadron, TACHFINE Ahmed à la tête de cette institution.





Au cours de cette visite, le Président a saisi l’occasion pour féliciter et encourager le nouveau DG de la Sécurité Civile pour la dynamique constatée dans ses nouvelles fonctions. "C’est une institution très important et stratégique. La Sécurité Civile dans tous ses aspects est une mission noble et ô combien très importante pour notre pays. Vos hommes font un travail remarquable et ils méritent beaucoup plus de respect et d'accompagnement.





Pour ce qui est de votre statut, il se trouve actuellement à l'Assemblée nationale et sera bientôt adopté", promet-il.





Le DG de la Sécurité Civile TACHFINE Ahmed s'est dit honoré de cette visite présidentielle. Le Chef d'Escadron a aussi fait part au Chef de l'Etat de la situation complexe que doit faire face la DGSC, liée, surtout, à l'absence de statut de son institution. Une situation qu'il compte faire le nécessaire pour une issue rapide.





Le DG de la Sécurité Civile a profité de cette occasion pour remercier le Chef de l'Etat et les partenaires de la DGSC pour la confiance et l'accompagnement habituelles qu'ils ont su faire preuve à son égard et pour le bon fonctionnement de son institution.





Avant de terminer sa visite, le Chef de l'Etat a s'est rendu à la Plateforme 17 17, sise à la DGSC, dédiée à l'information et l'orientation comorienne sur le Covid-19.





@Service Informations et Relations Publiques