Mairie de Moroni : Informatisation du service financier

INFORMATISATION DU SERVICE FINANCIER MAIRIE DE MORONI





En juin 2019, j’ai signé une convention d’informatisation, de formation et d’assistance technique avec la Mairie de Moroni. Ma mission principale consistait à créer et paramétrer un fichier comptable (pour la saisie des opérations financières de l’institution conformément aux principes de la comptabilité publique) devant servir de référence sur les prévisions budgétaires en recettes et dépenses de l’institution.





Après quelques semaines d’observation sur les procédures d’enregistrements au sein du service financier, j’ai réussi à informatiser le service en question sur la base d’un cahier de charge et un manuel de procédures de gestion financières fournis par l’ancien conseiller du Maire Monsieur Hassan Mohamed HALIDI (doyen) chargé de l’organisation de la gestion financière et comptable.





À ce jour, la Mairie se dote d’un système informatique puissant répondant aux normes en matière de saisie comptable et capable de fournir toute information financière demandée (situation de caisse, Grand livre des comptes, Balance, Bilan etc.). Cette avancée technique est saluée et reconnue par l’actuelle Secrétaire Générale Madame Armia Mattoir dans son rapport publié le 18 mai 2020 quand elle écrivit « l’informatisation du service financier n’a commencé qu’en juin 2019 ».





Elle reconnaît également l’existence d’un « rapport financier disponible pour l’année 2019 ». Ce rapport reconnu a été élaboré grâce aux informations communiquées par le système informatique tels le Grand livre et la balance des Comptes. Malgré les contestations avancées par la secrétaire Générale sur le contenu du rapport 2019 en écrivant "les informations contenues sont erronées" ; elle s’est basée dudit rapport pour éclairer ses propos.





Ainsi, en ma qualité de consultant, je demanderais aux administrateurs actuels de la mairie de faire le suivi de ce projet dans un esprit purement technique et de consulter le manuel d’utilisation conçu afin de garantir la pérennité du travail. Il me revient également de rappeler que le fichier comptable crée nécessite des pré-requis en comptabilité sans lesquels l’usage du progiciel devient difficile.





Mohamed Ali SOILIHI

Economiste, Consultant en entreprise