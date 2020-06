Entretien : Au-delà de son statut de fonctionnaire de l’Etat, elle exerce une activité dans les secteurs de la pêche et de l'alimentation

Madame Moinarafa Ibrahim est une membre de la MECK-Moroni depuis 2006. Elle exerce son activité dans le secteur de la pêche et de l'alimentation. Nous nous sommes rendu à son domicile où elle prépare des poissons fumés afin d’échanger quelques mots avec elle et partager son expérience avec la MECK-Moroni.

Pouvez-vous, vous présentez en quelques mots ?





Je m’appelle Moinarafa Ibrahim, née à Itsandra Mdjini. Aujourd’hui, j’ai 39 ans et je suis mère de six enfants.





Je prépare des poissons fumés à la maison. C’est une technique de conservation qui consiste à cuire du poisson dans un four à vapeur chauffé avec du charbon, une recette prisée par les clients de plusieurs restaurants. J’ai commencé ce métier dès mon jeune âge.





En 2005, j’ai suivi une formation sur la préparation de poisson fumée, organisée par la Direction Nationale de la Pêche. C’était l’occasion pour moi de m’approcher de la MECK-Moroni pour demander mon premier prêt et pouvoir étendre mes activités pour la pêche des poissons en mer. Ainsi, mon activité se construit en une chaine de trois étapes : la pêche, le fumage et la vente.





1- Je disposais d’une vedette motorisée et employée pour la pêche de divers poissons en mer profonde.





2- Une deuxième étape consiste à fumer les poissons espadons ou merlins pour être conservé et distribué à une clientèle spécifique (hôtels et restaurants)





3- Enfin, les autres produits de la pêche comme le thon sont vendus au marché.





Au-delà de mon statut de fonctionnaire de l’Etat, ce travaille m’a aidé à me développer en construisant l’étage de ma maison et en garantissant l’éducation de mes enfants. Et c’est aussi grâce à l’accompagnement de la MECK-Moroni.





Quelles sont les contraintes et les difficultés rencontrées ?

Ma vedette (bateau) a échoué en mer. Je ne peux plus pratiquer la pêche et mes activités se sont réduites à l’achat de poissons pour le fumage. Cette situation ne me permet pas aujourd’hui de satisfaire les besoins de ma clientèle en hôtellerie et restauration qui, en plus du poisson fumé, demande des poissons frais en grande quantité, notamment du thon blanc et du thon rouge. C’est un choc caractérisé par une baisse de mes revenus.





Est-ce que la MECK-Moroni vous a été utile en matière d’accompagnement de votre activité ?

J’ai bénéficié d’un premier financement de la MECK-Moroni qui m’a permis de m’équiper d’une vedette à moteur. C’était pour moi un tremplin pour réaliser en toute indépendance d’autres chantiers dans ma vie professionnelle et familiale. Et sur le plan social, je suis une femme accomplie. Je voudrais alors profiter de cette occasion pour remercier la MECK-Moroni.





Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la MECK-Moroni ?

J’ai réussi à rembourser mes crédits antérieurs et constituer une épargne à la MECK-Moroni. Je veux anticiper un crédit pour l’achat d’une nouvelle vedette de pêche. Dans ce cas, j’envisage de soumettre prochainement une demande de crédit pour compléter le financement de mon investissement, soit 30% du montant global. J’espère que la MECK-Moroni sera plus indulgente à ma demande, vue les difficultés antérieurs que j’ai rencontrés, afin de me relancer à nouveau dans les activités de la pêche.





Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

Je bénéficie d’une notoriété dans le secteur touristique dont la consommation de poisson est très importante. Je dois alors structurer mon activité pour mieux absorber cette demande. Et ceci nécessite, en plus de la vedette, la construction d’un nouveau four et le recrutement d’un employé.





Mohamed Abdoul Bastoi - Service Marketing Études et Développement, Meck Moroni