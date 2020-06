Si Azali lui redonne ses pouvoirs qui lui permettront de contrôler l'île d'Anjouan, il restera soumis et refera à nouveau des pompes à son maître Azali en public. Plus de place à la naïveté dans cette dernière ligne droite. Quand on est pas d'accord on ne tergiverse pas. On dit NON! Détrompez-vous, Anissi Chamssidine ne nous a pas tendu la main (à l'opposition). C'est un pouvoiriste comme Azali Assoumani qui se plaint d'être réduit à un gardien de Dar-Nadjah alors qu'il pensait pouvoir contrôler l'île d'Anjouan et effacer à jamais politiquement les Sambiste.Si Azali lui redonne ses pouvoirs qui lui permettront de contrôler l'île d'Anjouan, il restera soumis et refera à nouveau des pompes à son maître Azali en public. Plus de place à la naïveté dans cette dernière ligne droite. Quand on est pas d'accord on ne tergiverse pas. On dit NON!





N'oublions pas que ses problèmes avec Sambi ont commencé quand ce dernier a lancé le projet de réforme constitutionnel qui devait réduire les pouvoirs des îles et l'autonomie.





Alors ne confondons pas des larmes de crocodiles avec renoncement. Tout au long de son discours il n'a pas manqué de faire des éloges à son maître : Assises, réformes constitutionnelles, élections législatives et projet d'émergence. Alors s'il veut rejoindre le rang des patriotes de ce pays, il doit sans attendre franchir un pas de plus car ce qu'il a dit hier n'est pas suffisant.





En revanche, je reconnais qu'il s'est plaint de l'insécurité dans son île mais à son niveau de responsabilité nous attendions autre chose qu'une plainte. Il a mis en garde les barons du régime mais nous attendions qu'il affiche une position claire, nette et sans ambiguïté par rapport à la politique du régime notamment en matière de sécurité puisqu'il est le premier magistrat de l'île. Nous attendions qu'il nous explique quelles sont les initiatives qu'il a entreprises auprès de son régime pour arrêter cette persécution de la population d'Anjouan.





Qu'est-ce qu'il a fait pour Dr Salami sinon de se contenter de le remplacer ? Qu'est ce qu'il a fait pour les meurtres commises à Anjouan depuis la dernière mascarade référendaire ? Non et non ! Anissi s'est contenté de demander plus de pouvoir à son maître car il est réduit à un gardien. Voilà la lecture que je fais de son discours !





S'il veut rejoindre les rangs de la résistance il doit franchir un grand pas de plus !





Ahmadou MZE SOILIHI