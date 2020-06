Azali : «Ce que fait Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique est extraordinaire»

Moroni – Le Maroc a toujours été aux côtés de l’Union des Comores et “ce que fait Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique est extraordinaire”, a affirmé mardi le président comorien Azali Assoumani.





«Le Maroc a toujours été aux côtés de l’Union des Comores et Sa Majesté y veille personnellement à travers les multiples actes de solidarité” que le Souverain a manifestées, notamment “le nombre important d’étudiants comoriens au Maroc, la participation du Royaume à la conférence de Paris des donateurs pour le Plan Comores Émergentes 2030 et maintenant avec ce don», a réaffirmé le président Azali Assoumani dans des déclarations à la presse à l’occasion de la remise de l’aide médicale marocaine aux Comores dans le cadre de l’Initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.





Le Souverain «a institué une tradition de solidarité exemplaire», a ajouté le Chef de l’Etat.





Le président de l’Union des Comores a souhaité à cette occasion un prompt rétablissement à SM le Roi tout en implorant de Tout-Puissant de préserver le Souverain.





L’aide médicale marocaine destinée aux Comores, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée mardi matin à l’aéroport international de Moroni.





Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des ministres comoriens des affaires étrangères, Souef Mohamed El Amine, de l’économie, coordonnateur Covid-19 et porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidié, de la santé, Loub Yakout Zaidou, du secrétaire général du gouvernement comorien, Hamadi Idarousse, et du Directeur des Affaires Africaines au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Sbihi.





Etaient également présents à cette cérémonie, les présidents de la section des Comores de la Fondation Mohammed VI des oulemas africains et de l’amicale des anciens lauréats du Maroc.





Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.





L’aide médicale marocaine aux pays africains est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.





