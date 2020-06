« Abdallah Agwa, tu dérapes et cela ne rend pas service aux mouvements »

Nous rentrons dans une période d'agitation.





Cela est bien visible quand des irresponsables à la responsabilité s'affolent et demandent à ceux qui défient l'injustice de préparer leurs testaments.





Dans cette période difficile qui s'annonce, unifier le mouvement, s'organiser autrement, mettre de côté les guéguerres qui n'honorent pas la lutte, travailler avec discrétion et éviter la médiatisation inutile, doivent être la priorité.





D'autre part, le frère Abdallah Abdou Hassani dit AGWA, doit comprendre que le rôle d'un président dans un mouvement, n'est pas comme celui d'un président de la République.





Contrairement au président d'un mouvement, le président de la République peut décider seul. Ce qui n'est pas le cas pour le président d'un mouvement.





Aussi, le frère Abdallah doit savoir que le rôle d'un commandant n'est pas de mettre le doute dans ses troupes mais plutôt de les rassurer.





Son rôle ce n'est pas de diviser mais plutôt d'unifier et de consolider. Abdallah, tu dérapes et cela ne rend pas service aux mouvements.





Aujourd'hui j'ai décidé de te le dire ici, puisque tu ne veux pas que certaines personnes t'appellent. Avant, lorsque cela était possible, je t'appelais pour te faire mes critiques. Et puisqu'aujourd'hui, cela n'est plus possible, je te le dis ici et j'assumerai quant aux réactions des uns et des autres. Oui, j'ai essayé de te le dire avec pédagogie et hélas, tu es resté fidèle à toi-même. C'est pour cette raison que j'ai choisie cette voie.





Mon frère Abdallah Abdou Hassani, pour l'intérêt de la lutte et son efficacité, il est souhaitable que tu sois modéré dans tes interventions et tes propos.





Quant aux autres qui s'opposent à l'injustice et à l'autocratie, les choses doivent changer, une vraie stratégie doit être mise en place et un combat de fond doit être mené, et après solliciter Allah de nous venir en aide, car ce n'est pas avec des seaux d'eau que nous allons pouvoir éteindre ce feu immense. Il faut des Canadairs, des canaux à eau et des vrais pompiers du feu.





Par Mhoma Moussa