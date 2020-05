Covid-19 et non paiement des salaires : La reprise des cours à l'Université des Comores compromise

La reprise des cours à l'université des Comores est compromise et risque de ne pas avoir lieu le 16 mai, date initialement fixée par le ministre de l'éducation.





Le Syndicat Nationale des Enseignants de l'Université des Comores (SNEUC) déplore le non respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement au mois de février, le non-paiement des salaires des mois de mars et avril dans un contexte de pandémie et pendant le ramadan et surtout l'absence des mesures de protection contre le Covid 19.





Se pose donc la question de la dotation en masques aux enseignants et aux milliers d'étudiants dont la distanciation sociale reste l'équation à résoudre pour des cours effectués dans des salles exiguës contenant jusqu'à six cent étudiants qui, pour se faire de la place assise, sortent les tables et mettent les cahiers sur les jambes pour écrire.





Abdou Elwahab Msa Bacar