Remise par l'OMS d’un nouvel appareil PCR performant et des accessoires

L’OMS renforce les capacités diagnostiques du Covid-19 aux Comores par la remise d’un nouvel appareil PCR performant et des accessoires ...

Le nombre de nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés en Union des Comores est passé de 34 à 87 cas en moins d’une semaine (du 19 au 24 mai 2020). L’épidémie de la Covid-19 aux Comores continue à évoluer et cette situation nécessite une mise en œuvre immédiate des interventions majeures telles que la recherche active des cas et le suivi des contacts pour arrêter sa propagation. Le renforcement de la surveillance doit continuer ainsi que la poursuite de la mise en œuvre des activités du plan de riposte avec l’implication de tous les acteurs y compris les communautés.





Depuis le début de l’épidémie en janvier, l’OMS AFRO à travers sa Représentation en Union des Comores, s’est engagée à accompagner l’Etat comorien par la remise d’un premier lot de matériels et équipements pour le renforcement de la surveillance et la formation du personnel de santé. Cet engagement a été réitéré la semaine dernière à la suite des échanges que Dr Moeti, Directrice régionale de l’OMS/AFRO, a eu avec les autorités du pays qui ont insisté sur la problématique de la confirmation diagnostique et de la prise en charge des cas de Covid-19 au niveau des sites de traitement.





Ainsi, devant cette urgence la Directrice régionale a pris la décision d’activer la procédure accélérée (No Regret Policy) pour faire parvenir dans un délai très court la machine PCR (qui était bloquée à Addis par l’absence de vol) et une équipe d’appui de 14 experts incluant des spécialistes de la prise en charge.





C’est ce mercredi 27 mai 2020, que le Représentant par intérim de l’OMS aux Comores remet officiellement à Madame le Ministre de la Santé des Comores la machine RT-PCR, 2 Ordinateurs portables HP avec 4GB de mémoire RAM, DD 500GO, une imprimante Couleur Espson 123, un Mini Box Internet et plusieurs matériels, consommables et accessoires de laboratoire d’une valeur de plus de 45 000 000KMF.





Il est à noter que cette nouvelle machine PCR est très performante, et peut effectuer 96 tests par cycle, soit plus de 280 tours en une journée. Le but principal de cette donation est de doter les Comores des capacités à pouvoir faire le diagnostic de la Covid-19 sur place et à temps.





Des experts de l’OMS AFRIQUE arriveront en appui aux Comores

Toujours suite aux récents échanges officiels entre Madame Loub Yakouti Attoumane, Ministre Comorien de la Santé et Dr Moeti Matshidiso, Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique, une équipe d’appui d’une dizaine d’experts de l’OMS arrivera très bientôt aux Comores. Ce groupe d’experts, constitué d’épidémiologistes, de cadres de laboratoires, de pneumologues, d’infectiologues et de réanimateurs, entre autres, sera déployé en appui aux cadres et techniciens comoriens engagés dans la riposte contre la Covid-19 dans les 3 îles.





L’objectif de cet appui est entre autres de renforcer le système de santé des Comores et de pallier à l’insuffisance en ressources humaines qualifiées dans certains domaines.





C’est aussi le témoignage que l’Organisation mondiale de la Santé reste attentive aux besoins des Etats membres et accorde beaucoup d’intérêt au renforcement du système de santé en général et à la mise en œuvre du plan régional et des plans nationaux de riposte au Covid-19.





Moroni, le 27 mai 2020

Bureau de l'OMS aux Comores