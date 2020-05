Qui est Amina Mohamed la candidate africaine pour diriger l'OMC ?

Quelques semaines après que Roberto Azevêdo a annoncé sa démission, la diplomate et ministre kényane figure parmi les favoris pour le remplacer. La décision de Roberto Azevêdo de quitter ses fonctions à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en août prochain, au lieu d’août 2021, a été suivie d’un intense lobbying pour le remplacer, en dépit du contexte marqué par une guerre commerciale et une pandémie.





« Nous avons besoin de quelqu’un ayant la bonne expérience, quelqu’un qui est attaché au système multilatéral...mais qui a également la stature politique pour être un facilitateur efficace et un constructeur de consensus, a indiqué Amina Mohamed dans une interview récente au Financial Times. « S’il se trouve que cette personne est Africaine ou que c’est une femme, je pense que ce sera tellement mieux ».





« Il est important d’être inclusif et de montrer que les membres savent que chaque partie du globe peut apporter une contribution positive à la fonctionnement de l’OMC », a-t-elle encore déclaré.





Un profil de diplomate aguerrie





Née en octobre 1961, Amina Mohamed a eu une longue carrière de diplomate avant de devenir ministre des Affaires étrangères, de l’Éducation et des Sports au cabinet du président Uhuru Kenyatta depuis 2013.





Après une formation juridique à l’Université de Kiev, Amina Mohamed a rejoint le gouvernement kényan en tant que juriste en 1985. Elle a passé la décennie suivante dans les rangs des postes diplomatiques du Kenya, à Genève et au Conseil de sécurité des Nations unies.





Entre 2000 et 2006, elle a été ambassadrice et représentante permanente auprès de la mission diplomatique du Kenya à Genève et a présidé le Groupe africain à la Commission des droits de l’homme de l’OMC. Elle a été la première femme à présider le Conseil général de l’OMC en 2005.





Son plus long mandat au sein de l’administration de Kenyatta a été ministre des Affaires étrangères de mai 2013 à février 2018. Après un passage dans l’administration du président Mwai Kibaki pendant son deuxième mandat, Amina Mohamed a été nommé directeur exécutif adjoint du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 2011.





Soutenue par Nairobi





Ce n’est pas la première fois que le Kenya soutient Amina Mohamed pour prendre les rênes de l’OMC. Elle faisait partie des candidats qui ont perdu face à Roberto Azevêdo en 2013. En 2017, l’administration Kenyatta l’a également proposée à la présidence de l’Union africaine pour remplacer le Sud-africain Nkosazana Zuma. Elle a perdu contre le Tchadien Moussa Faki.





Juste avant la démission d’Azevêdo, il a été rapporté que le Royaume-Uni lui avait demandé de remplacer l’actuelle secrétaire générale Patricia Scotland.





Diplomate et politicienne accomplie, la vaste expérience d’Amina Mohamed à l’OMC – elle a été la première femme à présider les trois organes les plus importants de l’organisation – pourrait lui donner un avantage sur les autres candidats, mais les efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont compliqué la politique internationale relative au choix du successeur d’Azevêdo.





Un contexte géopolitique complexe





L’OMC se trouve actuellement dans une situation précaire, le président américain Donald Trump bloquant la nomination des juges alors qu’il est en pleine guerre commerciale avec la Chine. Depuis 2017, le président Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de quitter l’organisation internationale qu’il accuse d’être injuste envers les États-Unis. Il a bloqué la nomination des juges à l’organe de recours de l’organisation, qu’il considère comme trop souple envers la Chine.





La position des États-Unis sur l’OMC, couplée à la pandémie, a paralysé l’organisation, alors que les pressions protectionnistes se répandaient. De nombreux observateurs y voient le bon moment pour un candidat africain pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le fait que ce serait la première fois qu’un Africain dirigerait l’OMC.





Amina Mohamed est en lice pour la position mondiale à un moment où l’OMC est en état de siège, non seulement en raison des effets du Covid-19 sur le commerce, mais aussi de la longue guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine.





«L’OMC n’est pas une question de dogme et de fragilité. Elle peut s’adapter et être flexible, et nous pouvons faire des compromis que nous devons faire pour nous assurer de créer des progrès, de répondre aux préoccupations et de saisir l’occasion », a-t-elle déclaré dans une interview en 2013.





L’ouverture de l’OMC intervient alors que le continent bloque les préparatifs de la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la fondation de l’organisme mondial. Bien qu’il représente 35 % des pays en développement membres de l’OMC, aucun représentant de l’Afrique n’a jamais dirigé l’organisation.





Par Morris Kiruga ©️jeuneafrique.com