Qu’est-ce qu’il y a derrière la campagne de dénigrement contre les médecins comoriens?





Depuis peu et surtout après l’avènement de la pandémie de covid-19, les réseaux sociaux sont pollués par des propos malsains et nauséabonds contre ces hommes et ces femmes qui font ce qu’ils peuvent avec les moyens du bord, pour mieux prendre en charge leurs patients.





Je ne peux pas nier qu’il n’existe pas des dérives comme dans toutes les professions mais je refuse pris pour les brebis galeuses de la société au risque de décourager les jeunes qui aspirent à devenir médecins pour servir leur pays.





On ne peut pas prétendre aimer son pays et en même temps décourager ceux qui ont consacré une grande partie de leur vie à faire des études.





En fait, tout le monde sait qu’il existe des hommes politiques, des journalistes politiques, mais jamais des médecins politiques car il n’existe pas une médecine politique. Et ceux qui exigent que les médecins se substituent aux politiques et parler à la place de ces derniers ne font que rappeler que l’impéritie fait partie des maux qui rongent notre pays insidieusement en se propageant comme la lèpre.





Toutefois, les médecins, comme tous les citoyens ont le droit de s’exprimer par rapport à leur opinion personnelle et à leur position politique, dans le respect des règles établies tout en évitant la moindre confusion avec sa fonction.





Personne ne peut nier qu’il ’existe de par le monde des médecins incompétents avec des difficultés pour exercer, cet art qu’est la médecine comme ils l’ont appris à l’école. Il s’agit d’une situation qu’on rencontre dans tous les corps de métiers tel est le cas des journalistes qui brillent par leur ignorance quand ils doivent traiter un sujet concernant le domaine de la médecine ou le code de la santé, la déontologie médicale et l’éthique entre autres. Cette impéritie on la rencontre aussi au niveau de l’administration et de l’éducation nationale. La facilité de diffuser l’information et la politisation en outrance des populations n’a fait qu’aggraver la situation avec la démocratisation du savoir.





En effet, l’internet est incontestablement un outil par excellence, utile à la portée de tous en démocratie mais, il faut ne faut point l’utiliser à mauvais escient. La démocratisation des spécialités dans tous les domaines, du moins l’apparence constitue un handicap sérieux pour le savoir réel et le goût de la recherche à partir de l’apprentissage des fondamentaux.





Ceux qui jettent en pâture leurs médecins et heureusement pas aux chiens comme disait l’autre assument une responsabilité lourde de conséquences sur l’éducation dans notre pays. C’est pourquoi je me permets de leur dire tout simplement qu’il ferait mieux de balayer devant leur porte d’abord, car s’il existait un secteur qui va mieux dans ce pays ça se saurait.





Je ne suis ni l’avocat d’une corporation, ni du diable, mais j’aimerais savoir qu’est-ce qu’il y a derrière la campagne de dénigrement politico-médiatique contre les médecins comoriens. Des boucs émissaires ? Je n’en sais rien.





Docteur Abdou Ada Musbahou (France)