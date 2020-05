«On viole, on tue nos enfants et ils assistent sans réagir»

Face à la multiplications des actes de viols et de meurtres contre les enfants aux Comores, Dr Abderemande Said Mohamed, un citoyen et pè...

Face à la multiplications des actes de viols et de meurtres contre les enfants aux Comores, Dr Abderemande Said Mohamed, un citoyen et père de famille dénonce, lance un coup de gueule et interpelle les autorités compétentes. Il s'adresse plus particulièrement au président Azali et au ministre de l'Intérieur.



Ce mois de mai, trois meurtres ont été commis à Anjouan et Mohéli :





Anjouan : Six jeunes hommes sont arrêtés à Drindri pour le meurtre d’une fille de 16 ans, retrouvée morte le 20 mai. L’homicide volontaire a été déguisé en suicide mais l’enquête de la Gendarmerie Nationale a permis d’arrêter les suspects, qui sont finalement passés aux aveux. Ils sont actuellement aux mains de la justice.





A Koni Ngoni, deux jeunes sont suspectés du viol et du meurtre d’une fille de 9 ans ainsi que du viol et d’une tentative de meurtre sur une autre fillette de 7 ans. Les deux enfants étaient portés disparus depuis jeudi dernier. Les deux suspects qui auraient violé et jeté les deux fillettes dans un ravin, ont été appréhendés par les enquêteurs. Ils seront eux aussi remis aux mains du parquet de Mutsamudu.