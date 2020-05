Non à une communautarisation d'un conflit régional par la Sonelec

NON A UNE COMMUNAUTARISATION D’UN CONFLIT RÉGIONAL PAR LA SONELEC





Ce mercredi 13 mai 2020, une équipe de Sonelec accompagnée d’un groupe d’individus natifs de Mbéni se sont rendu à Koimbani (Place GTE) pour effectuer des travaux consistant à planter un poteau intermédiaire dont l’objectif serait d’assurer les coupures réglementées par zones (de GTE à Hamahamet d’une part et de GTE à Domba d’autre part). C’est ce que l’on peut comprendre techniquement. Des jeunes de Koimbani s’y sont opposés, voyant de ces manœuvres un moyen pour la société de vouloir isoler, en cas de besoin la ligne alimentant en électricité l’ensemble des localités couvertes jusqu’à Domba.





A mon avis, que ces travaux ou manœuvres se fassent, cela n’est pas un problème en soi. Car cela relèverait d’un point de vue technique, et d’une nécessité approuvée par l’entreprise qui, d’ailleurs décide au grand dam de ses clients à couper le courant quand bon lui semble, sans aucune explication fournie. La journée de ce mercredi 13 mai, il n’y a eu une dose d’électricité versée dans la région. Etions-nous punis pour l’incident de GTE ? Sonelec continuera-t-elle à nous laisser dans l’obscurité cette journée du 14 mai et peut-être après en signe de chantage ? Si chantage, il y en aura, il se fera contre qui ? – Contre des clients qui depuis deux semaines n’en bénéficient que d’un triste minimum (de 17h à 00h) ? Sonelec a-t-elle isolé la zone à cause de cette affaire ? C’est ce que nous cherchons à savoir en attendant que la situation se rétablisse, et très vite.





En impliquant des citoyens de Mbéni dans cette histoire pour implanter le poteau en question, la Sonelec a déplacé le problème à une autre échelle beaucoup plus communautaire. Or elle doit justement agir avec responsabilité l’engageant seule pour éviter des dérapages de la sorte. On peut imaginer que le poteau ait été financé par des gens de Mbéni. C’est possible dans un pays où malgré les vignettes payées par les usagers routiers, les communautés peuvent bitumer les routes. Si tel est le cas, des volontaires de Mbéni (bénéficiaires après tout) auraient fourni le poteau ou ce n’est pas le cas, mais qu’ils voulaient y apporter leur aide à la société, la Sonelec doit comprendre une chose : elle doit se prendre en main et assumer ses responsabilité.





En un moment donné, la société d’électricité doit savoir que nous, en tant que clients, nous payons nos factures pour avoir de la lumière sans interruption. Etant clients, nous condamnons toutes actions de la part de cette société nous mettant en conflit entre communautés faute de bonne organisation, de bonne gestion de son planning en fourniture d’énergie.





Enfin, je voulais simplement rappeler que cette histoire de poteau à GTE ne doit pas être communautarisée. Elle n’est ni l’affaire de villages ni de régions quelconques. C’est la faute à la Sonelec, pour avoir impliqué des gens de Mbéni dans cette histoire.





Abdoulatuf Bacar