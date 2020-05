Mzimba mobilise pour l’hygiène et contre le Covid-19

Maître MZIMBA a mis à disposition des 15 principaux marchés comoriens (Anjouan, Mohéli et Ngazidja) la somme de 2 500 000 francs comorien...

Maître MZIMBA a mis à disposition des 15 principaux marchés comoriens (Anjouan, Mohéli et Ngazidja) la somme de 2 500 000 francs comoriens pour faciliter le financement des produits d’hygiène, prévenir et faciliter la mise en place des gestes barrières contre le Covid-19.





Soucieux de la vie de la population locale, le bâtonnier ne s’arrête pas là !





Bien qu’il ait décidé d’arrêter son action politique, il ne ménage aucun effort pour être utile dans l’action publique et soutenir la population la plus défavorisée. Il mène une campagne sans précédent dans l’ensemble des villes et villages de l’archipel.





Plusieurs équipes anti-Covid-19 se sont constituées dans tout le pays pour promouvoir les gestes barrières et assurer la distribution des masques et des produits désinfectants à la population.





Maître MZIMBA s’est très bien placé avocat des populations les plus vulnérables et offre gracieusement ses services pour les plus démunis.





Né à Dembéni-Mbadjini dans la grande Île, l’ancien candidat des dernières élections présidentielles se rend disponible pour servir son peuple. Il multiplie ses accueils en ouvrant même les portes de sa résidence principale.





En semaine, comme en week-end, l’ex-ministre des affaires étrangères, prête une écoute attentive et accompagne l’ensemble de la population comorienne.





A travers ses actes de solidarité, il a su démontrer sa capacité d’agir pour l’intérêt général.





Son esprit d’indépendance et sa probité l’ont conduit à être soutenu par l’ensemble des régions : La population des marchés.





En dépit des critiques violentes et exorbitantes à son endroit, le bâtonnier continue à aider la nouvelle génération qui, selon lui, a le droit de bien vivre comme tous les autres avocats.





L’histoire lui a donné raison !





Après des nouvelles enquêtes, de la cour d’appel, de tous ceux qu’on avait soupçonné de ne pas avoir rempli les critères nécessaires pour être avocats, les résultats des enquêtes du tribunal ont démontré le contraire en confirmant les prestations de serments des nouveaux confrères.





Hier comme aujourd’hui, il a soutenu la nouvelle génération qui est malmenée par des lobbies de certains avocats qui ne voient pas d’un bon œil l’arrivée des nouveaux jeunes talentueux venant des Universités des Comores, du Sénégal, de France, du Maroc et/ou d’autres Universités d’ailleurs.

Quant à eux, les universitaires et la nouvelle génération se réjouissent et parlent toujours de la volonté d’Ibrahim Ali Mzimba d’accompagner l’émergence des jeunes talentueux en laissant du champ pour les nouvelles générations à porter, à leur tour, des idées nouvelles.









Said Mohamed