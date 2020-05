Mort de Fundi Abdou Mhoumadi : Message de condoléances du CNT

Mouigni Baraka Said Soilihi Message de condoléances du CNT





Le Conseil national de Transition

Adresse

Un message de condoléance suite à la mort de Fundi Abdou Mhoumadi





En cette douloureuse perte, le gouverneur Mouigni Baraka Said Soilihi, en son nom propre et au nom du Conseil national de transition, adresse à la famille du ministre Fundi Abdou Mhoumadi, à ses enfants, à la ville de Mitsamihouli, au Front Démocratique et à l’ensemble du peuple Comorien, ses douloureuses condoléances et ses sincères compassions pour cette grande perte inscrite dans le destin imparable de Dieu, le tout puissant.





Le Conseil national de transition implore le tout puissant et le tout miséricordieux d’accorder à la famille du défunt patience, foi et réconfort pour faire face à cette épreuve divine.





Le corps enseignant, le monde politique et intellectuel, l’ensemble de ses élèves et toute la nation ont perdu un Grand patriote, engagé depuis plus de 40 ans pour promouvoir une meilleure éducation de nos enfants, l’indépendance et la liberté des Comores, la lutte contre les mercenaires, la dictature et toutes formes d’oppressions et de privations des libertés individuelles ou collectives, ce qui lui ont valus une reconnaissance nationale d’un des grands hommes de notre patrie.





Du lieu où il repose désormais son âme, puisse Dieu, le tout puissant l’accueillir dans son infini miséricorde !





Fait à Moroni le 10 mai 2020

L’ex-gouverneur et Président du CNT, Mouigni Baraka Said Soilihi