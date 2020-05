«M. Azali, le peuple est derrière votre vision...Mais votre santé, votre sécurité nous importe plus que tout. Protégez vous»

Opinion Libre - Je vais m'adresser avec courtoisie au Président de l'Union des Comores





M. Azali Assoumani, le peuple est derrière votre vision, votre engagement et votre dynamisme. Mais votre santé, votre sécurité nous importe plus que tout. Protégez vous. J'ai l'impression que ceux qui sont censés faire ce job, ne sont pas mieux écoutés ou bien ne font pas efficacement leur mission.



Vous vous êtes trop mis sur la lutte contre le Coronavirus au point de risquer même le prix le plus cher. Certains de me commentateurs diront le contraire, mais s' il devait vous arrivez le pire avant plus de 10 ans, ce pays passera plus de 20 ans a se retrouver après tant de dégâts humains et matériels qui seront enregistrés.





Monsieur le Président, vous avez choisi vous-même des comoriennes et comoriens vous accompagner à réaliser votre noble mission. Écoutez les, suivez les, donnez leurs les moyens, ils apparaissent moins d'entre eux peu efficaces.





Monsieur le Président, le peuple par ma modeste personne, veut vous entendre parler. Parlez d'une solidarité, mais solliciterai de votre part un acte concret allant directement leur servir au bout de cette calamité de pandémie qui tue mais à petit feu chez nous.





Monsieur le Président, le peuple repose tout son espoir sur vous. Et vous avez l'ambition de bien faire, l'intention est bonne et nous vous accompagnons. Mais des gens mal intentionnés tournent autour de vous, et sans vous le montrer, mais ils ne peuvent pas vous tromper plusieurs fois. Ils sont démasqués, croyez moi, ils font mal aux gens. Et ce, n'est pas votre vision, c'est d'ailleurs pas leurs vocations. Agissez, parce que l'espoir de ce pays repose en vous. Si ce n'est maintenant le changement, alors c'est quand? Et si ce n'est pas vous, alors c'est qui ?





Monsieur le Président, la jeunesse attend beaucoup de vous. Sans votre interminable appui, la voie à suivre nous ai complètement obscure. Alors qu'il n'y a pas d'avenir sans l'implication de la jeunesse, toute considération confondue.





Prenez soin de vous. Merci





Par Idrache Daoud