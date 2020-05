L'OMS a-t-elle vraiment reconnu l'efficacité de l'artemisia contre le Covid-19 ?

La plante est promue avec force par les autorités de Madagascar comme un remède potentiel au nouveau coronavirus. Mais aucune autorité scientifique n'a pour l'heure de preuve de sa réelle efficacité contre le virus.





Question posée par Magali le 03/05/2020





Vous nous interrogez sur l’efficacité potentielle de l’artemisia et de ses produits dérivés pour traiter le nouveau coronavirus. En ligne, il est facile de trouver des publications qui font l’éloge de cette plante de la famille des armoises. «Victoire malgache contre le Covid-19 : l’OMS reconnaît désormais l’artemisia annua comme remède contre le coronavirus», titre ainsi le site Océan Guinée. Dont l’article commence ainsi : «C’est une autre victoire pour [le président malgache] Andry Rajoelina et aussi pour l’Afrique tout entière pour la confirmation du remède malgache contre le Covid-Organics. Dans un communiqué annoncé par l’Organisation mondiale de la santé, cette organisation accueille désormais les remèdes thérapies dans le cadre de la recherche de traitements potentiels de la maladie Covid-19.» Cet article a été partagé près de 4 000 fois sur Facebook, et on en trouve des reproductions ailleurs sur le réseau social.

Distribué massivement à Madagascar





Il est vrai que le président de Madagascar, Andry Rajoelina, n’a de cesse de promouvoir l’artemisia, en assurant de son efficacité contre la pandémie, vous raconte Libé dans un article sur le sujet. Plus particulièrement, c’est le Covid-Organics, une préparation dont la composition n’a pas été rendue publique, qui est distribué massivement dans le pays, en bouteille, en bidon ou sous la forme de tisane. Pourtant il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité cette plante, abondante à Madagascar, contre le Covid-19.









D’ailleurs, l’OMS n’écrit pas ce que lui fait dire le site Océan Guinée. L’Organisation mondiale de la santé a bien consacré un récent communiqué aux pharmacopées traditionnelles en Afrique. Mais elle appelle à la prudence, et surtout à la réalisation d’essais cliniques pour en démontrer, ou non, leur efficacité : «L’OMS reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. L’Afrique a d’ailleurs une longue histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important dans les soins aux populations. Des plantes médicinales telles que l’artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles de la Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables. Les Africains méritent d’utiliser des médicaments testés selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. Même lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d’établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux.»

«Risque d’inefficacité»





Sur le cas précis de Madagascar, l’Académie nationale de médecine fait, elle aussi, montre d’une grande réserve à l’endroit de Covid-Organics, qui «n’est pas un médicament mais un remède traditionnel amélioré». Et l’académie, dans un communiqué du 22 avril, d’appeler notamment à un suivi des personnes ayant consommé la fameuse boisson à base d’artemisia.





Le sujet s’est importé en France, où l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s’est également fendue d’ un communiqué , plus ferme encore : «Nous avons constaté des messages portant sur l’artemisia annua et ses supposées vertus thérapeutiques. Au-delà d’un risque d’inefficacité, le recours à ce type de produits en automédication peut présenter un danger pour la santé.» Selon l’ANSM, les produits à base de cette plante «n’ont jusqu’alors pas fait la preuve de quelconques vertus thérapeutiques. Nous rappelons que cette plante a auparavant fait l’objet du même type de message sur de prétendues vertus thérapeutiques contre le paludisme. Là encore, la preuve de son efficacité n’a pas été démontrée et des personnes en ayant pris ont développé des formes graves de paludisme lors d’un séjour à l’étranger».

Affirmation à vérifier

L'OMS déclare l'artemisia efficace contre le Covid-19





Conclusion





Faux : l'OMS appelle à des essais cliniques