L'Ecole Henri Matisse de Moroni restera fermée jusqu'au 30 juin

Chers parents,





La situation sanitaire du pays a contraint le ministère comorien de l’Education nationale à maintenir fermés les établissements scolaires publics et privés jusqu’au 30 juin inclus. Cette règle s’applique aussi à notre école parce qu’il s’agit d’une mesure de santé publique.





En revanche, le nouveau calendrier scolaire annoncé hier 13 mai ne concerne pas l’école française.





D’ici la fin de notre année scolaire (3 juillet), le dispositif de continuité pédagogique perdure. Ses objectifs sont toujours de maintenir les élèves (et leurs parents) en contact avec l’école, de les faire avancer dans les programmes des différentes matières et de les évaluer. A cet effet, les enseignants continuent à proposer des séquences de cours, des devoirs à la maison, des évaluations incluant des QCM et des ressources pédagogiques qu’ils transmettent par Pronote, courriel, padlet, « groupe whatsapp » ou tout autre support adapté. Il est évident que, comme partout ailleurs, ce dispositif ne peut remplacer les cours en présentiel où la relation pédagogique directe est essentielle, ni, plus globalement, la vie sociale à l’école.





Les élèves reprendront le chemin de l’école à la date prévue initialement pour la rentrée 2020, soit le 2 septembre. Cependant, notez déjà que dès le 1er juillet, l’activité de l’école reprendra au niveau de l’administration et du service général selon une organisation qui est en discussion avec les personnels et qui, après avoir été visée par le bureau de l’APE et le SCAC, sera portée à votre connaissance.





Le caractère inédit de la période que nous sommes en train de vivre a fortement bousculé l’univers de chacun d’entre nous, nos habitudes, nos certitudes, notre rapport aux autres, à notre environnement et à la vie... Souhaitons-nous bon courage, de l’optimisme et de la persévérance.





Bien à vous,





Le Proviseur