Le président Malgache a réservé un grand lot du Covid-Organics au peuple comorien

‪Covid-19 : Entretien téléphonique entre SE Andry Rajoelina et Azali Assoumani cet après-midi.



Le Chef de l'Etat, M. Azali Assoumani s'est entretenu avec son homologue malgache, M. Andry Rajoelina L'entretien téléphonique d'une trentaine de minutes entre les présidents malgache et comorien a eu lieu cet après-midi.



Les deux chefs d'État ont parlé de la pandémie Covid-19, de l'expérience malgache dans la pharmacopée et la Coopération entre les deux pays dans la lutte contre ce fléau .



Les deux chefs d'État ont également examiné les voies et moyens de renforcer les mesures prises par Moroni et Antananarivo pour empêcher la circulation des personnes en ce moment entre les deux pays.



Le président Malagasy a rassuré son frère comorien de sa disponibilité à renforcer les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays. Le président Malagasy a réservé un grand lot du remède au peuple comorien. Les Ministres des Affaires étrangères des deux pays sont chargés d'examiner les moyens de faire parvenir ce médicament aux Comores dans les meilleurs délais possibles.



Ministère des Affaires étrangères