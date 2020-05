Le mouvement Naribarikishe yi Komori s’enquiert douloureusement de la propagation catastrophique du Covid-19 aux Comores

Naribarikishe Yi Komori

Le Bureau National





Communiqué - Covid-19





Déclaration N°2





Le mouvement Naribarikishe yi Komori s’enquiert douloureusement de la propagation catastrophique de la pandémie de coronavirus 19 en Union des Comores. Cette hécatombe sanitaire mondiale frappe notre pays avec un possible lourd tribut en pertes humaines, en crise économique et financière et en instabilité sociale. L’opacité et le silence coupables des structures en charge de la gestion de cette pandémie, à la fois sur les moyens de lutte et le niveau réel de la propagation de la maladie, interpellent tout un chacun.





Le mouvement Naribarikishe yi Komori se mobilise et appelle ses militants et tous les acteurs politiques, économiques et sociaux à s’engager davantage dans le combat vital contre cette maladie qui peut être vaincue par une volonté sincère et farouche portant sur les mesures barrières, les protocoles de traitement et la prise en charge des malades.





Dans cette optique, nous demandons au conseil scientifique et à la ministre de fait de la santé de sortir enfin du silence pour nous éclairer sur le niveau réel de la pandémie aux Comores. Le peuple comorien a besoin de connaitre en temps réel, le nombre de cas positifs, de tests réalisés, de décès hospitaliers et à domicile ainsi que le protocole de suivi pour les malades.





Concernant les mesures déjà prises par les autorités de fait comoriennes :





- Les mesures d’ordre social :





Nous considérons que l’interdiction des rassemblements de plus 20 personnes, relève d’une incohérence, dès lors que des rassemblements de plusieurs centaines de personnes sont autorisés pour les cérémonies politiques et les funérailles. Nous demandons l’interdiction totale de tout rassemblement à ce stade de l’évolution de la pandémie.

Le couvre-feu ainsi que l’amende arbitraire de 25.000 Fc étant une mesure contreproductive dans un pays sans électricité et rongé par une crise économique inédite, nous demandons par conséquent sa suppression.

Nous demandons la décentralisation des ventes et achats des produits de première nécessité dans les 54 communes du pays pour limiter les déplacements en masse de la population.





- Les mesures d’ordre sanitaire :





Pour le respect des mesures barrières, l’Etat doit garantir la fourniture de masques grand public en disposant d’un stock suffisant et en les distribuant gratuitement partout où cela est nécessaire.

Pour permettre aux transports en commun de continuer à fonctionner tout en respectant les mesures de distanciation sociale, l’Etat doit exceptionnellement accorder une remise de 30% sur le prix de l’essence ou gasoil pour les chauffeurs de transports en commun.

Nous demandons au ministère de la justice de faire respecter les gestes barrières dans les prisons et de procéder à la libération immédiate des prisonniers politiques.





- Les mesures d’ordre économique et financier :





Compte tenu de la gravité de la crise qui secoue le pays et les répercussions qui en découleront, la solidarité doit prévaloir. Pour cela, une réduction de 20% à 30% pour les hauts revenus est nécessaire.

Nous demandons la suspension des échéances de crédit pour les PME et les particuliers pour une période 3 mois.





Le mouvement Naribarikishe yi Komori remercie et encourage l’ensemble des personnes qui s’activent pour nos compatriotes bloqués à l’étranger et interpelle le gouvernement de fait à intervenir rapidement par les moyens appropriés.





Fait à Marseille le 10/05/2020

Le Premier Secrétaire National

Dini Nassur