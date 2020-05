Le CNT condamne avec vigueur le «kidnapping» de Mohamed Moina et demande sa libération immédiate et sans condition

Union des Comores

Unité – Solidarité – Développement

Conseil National de Transition (CNT Extérieur)

_____





DÉCLARATION





Paris le 12 mai 2020





SUITE À L’ ARRESTATION DE MOHAMED MOINA, PORTE PAROLE DU DAWOULA YA HAKI





La population comorienne est déjà préoccupée des conséquences de la défaillance du pouvoir de fait du Colonel Azali Assoumani par son manque d’aucune clairvoyance permettant à notre pays de faire face à la crise sanitaire Covid-19. Et, encore davantage, en ce mois sacré du Ramadan, il intensifie l’utilisation de l’armée pour semer la terreur et réprimer les localités et les personnalités politiques et de la société civile opposées à sa dictature et son arbitraire.





L’arrestation de Mohamed Moina, porte-parole du Mouvement Dawula Yahaki, opérée ce soir du 11 mai 2020 par les militaires du Colonel Azali Assoumani, est une provocation politique d’un autre cran. Le Conseil National de Transition condamne avec vigueur son kidnapping et demande sa libération immédiate et sans condition. Il réitère sans réserve aucun son soutien au combat que mène ce mouvement de la jeunesse Comorienne bien avertie.





Cette ferme condamnation est aussi exprimée contre les pires exactions menées sur l’ensemble de l’île d’Anjouan avec ses morts et ses centaines des prisonniers d’opinion gisant dans les geôles des camps militaires transformés en camps de concentration. Le Conseil National de Transition demande que cesse également et immédiatement le harcèlement de la jeune femme de Bandrani au prétexte de n’avoir pas pu arrêter son conjoint en fuite à Mayotte pour sa survie.





La population comorienne, plongée dans son quotidien dans le manque criant d’électricité, d’eau et de soins appropriés face aux menaces avérées du Coronavirus, continue de recevoir au contraire malheureusement du pouvoir illégal et illégitime issu du Coup d’Etat électoral Azali Assoumani , de la répression et de la terreur comme meilleures réponses à ses besoins vitaux.





Face à cette crise sanitaire mondiale et à la répression militaire, le Conseil National de Transition appelle à une large mobilisation des forces vives pour mettre en échec le régime autoritaire en place à Moroni.





Vice-président Me Said Larifou