La paranoïa de Beit-salam fatigue le pays

Des décentes nocturnes pour les arrestations. Si ces gens, ces insoucieux n’ont pas honte de leurs comportements biscornus et hors nature et culture comoriennes, les comoriens Saint-Esprit, commencent à être fatigués de ces êtres.





La théorie du complot qui est entrée dans leur sang et qui reste une manie, fatigue les comoriens préoccupés et soucieux de l’avenir du pays. Le monde est bouleversé par une pandémie, les gouvernements du monde se mobilisent pour sauver leurs peuples, et aux Comores, le régime ne pense qu'à l'ancrage du pouvoir.





Un couvre-feu superflu, qui n'a aucun rapport avec la lutte contre la propagation du covid-19, a été décrété par le colonel. Ce couvre-feu est maintenu avec des décentes nocturnes des milices dans des agglomérations des Comores avec des armes lourdes. De ces prétextes, les comoriens soucieux de leur pays sont fatigués, surtout cons que ne sont pas. Lisant un post écrit par nos frères « amis d'Azali » qui se désactivent depuis un certain temps de leurs propres comptes sur les réseaux sociaux pour agir clandestinement avec des pseudos et pages... la panique déborde dans leur camp.





Oui une conscience coupable n'a pas besoin d'un accusateur. Ils s’accusent tous, donc ils trémoussent dans tous les sens : le pouvoir s'accuse, leur président s'accuse, les affriolés se sentent aussi menacé par cette paranoïa venant du haut, ca panique... et il faut trouver des boucs-émissaires. Oui à Anjouan ça sonne. Fumbuni, Mbeni, Ntsudjini... de même. Le post de nos jeunes braves en carton, qui a une liaison avec Beit-salam, nous montre comment Beit-salam, a la trouille dans le ventre. Mais les comoriens ne sont pas des benêts. Le but de vouloir étouffer une opposition, même si molle qu'est, s'allume. Assez, assez, assez !!!! ON en a marre.





Said Yassine Said Ahmed