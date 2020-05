France : Suppression de la limite des 100 km...Cafés, bars et restaurants rouvriront le 2 juin

Edouard Philippe et Olivier Véran lors de la conférence de presse du 7 mai. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP

Réouverture des restaurants, fin de la limite de 100 km... : les annonces de la phase 2 du déconfinement





Le gouvernement a présenté la phase 2 du déconfinement en annonçant notamment la suppression de la limite des 100 kilomètres, la réouverture des écoles, des cafés et des restaurants





Le gouvernement a présenté ce jeudi l’acte 2 du déconfinement qui s’étendra du 2 au 21 juin. Le Premier ministre Edouard Phillippe a annoncé que "les résultats sont bons sur le plan sanitaire" dans la lutte contre le coronavirus, tout en prévenant contre le risque de la "désinvolture".





"Nous restons prudents et nous ne pouvons courir le risque de la désinvolture", a-t-il cependant prévenu en présentant la deuxième étape du plan de déconfinement.









Les départements d’Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte ont été placés en catégorie "orange" et le déconfinement y sera "un peu plus prudent que dans le reste du territoire" parce que "le virus y circule un peu plus qu’ailleurs", a souligné Edouard Philippe. Le Premier ministre a précisé que, pour les seuls indicateurs sanitaires, tous les départements français étaient en vert à l’exception du Val d’Oise et de Mayotte.

En bref

Les principes de la phase 2



Redémarrage de l’activité économique

Reprise progressive de la vie culturelle et sportive

Accélération de la réouverture des écoles, collèges et lycées

Réouverture des cafés, bars et restaurants

Réouverture de la plupart des derniers commerces fermés

Préparation des vacances

Les restrictions de la phase 2



Respect des gestes barrières

Maintien du télétravail

Maintien de la restriction des regroupements à 10 personnes

Attention particulière aux personnes vulnérables

Vigilance particulière dans les départements orange

Collèges et écoles rouverts





Toutes les écoles et collèges de France métropolitaine rouvriront dès le 2 juin, "toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants au moins sur une partie de la semaine", a annoncé le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer.





"Dans la phase 2, toutes les écoles seront ouvertes, et donc toutes les communes qui n’ont pas encore ouvert leurs écoles ouvriront", a indiqué Blanquer. Pour les collèges, ils rouvriront de la 6e à la 3e, mais en zone orange, ils n’accueilleront prioritairement que les 6e et les 5e, a précisé le ministre.





Il a également annoncé qu’il n’y aurait pas cette année d’épreuve orale de bac de français pour les lycéens de Première. Elle sera donc "validée par le contrôle continu".

Suppression de la limite des 100 km





Il sera désormais possible de se déplacer à plus de 100 km de son domicile, à compter du 2 juin. "Cette mesure a été très utile pour limiter la propagation du virus" mais "elle n’a plus de justification", a souligné le Premier ministre, en appelant cependant les Français à la "responsabilité" notamment si possible en différant leurs déplacements.

Cafés, bars et restaurants rouvriront le 2 juin





Les cafés, bars et restaurants rouvriront dans les départements "verts" à compter du 2 juin, a annoncé le Premier ministre, tandis que seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les "zones oranges".





"Nous avons ainsi décidé "la réouverture des cafés, des restaurants, des bars (...) avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange".

Préparation des vacances





Les campings pourront rouvrir le 2 juin "dans tous les départements, à l’exception des établissements" situés "dans les départements en zone orange", qui rouvriront le 22 juin, a dit le Premier ministre. Mi-mai, les 8 000 campings français s’étaient dits "prêts" à rouvrir pour l’été et ont mis en place un protocole sanitaire qui "assure la distanciation", selon leur fédération.





Les colonies de vacances vont également pouvoir rouvrir dans "tous les départements" à partir du 22 juin. Edouard Philippe a précisé que les enfants pourraient être inscrits en "colonies de vacances ou en camp en plein-air" cet été. Les "colos" accueillent chaque année quelque 850 000 enfants.

Mise en ligne de l’application StopCovid





Edouard Philippe a "invité" tous les Français à utiliser l’application pour smartphone StopCovid à partir du 2 juin, cet outil de traçage numérique censé aider à lutter contre l’épidémie, mais jugé "liberticide" par ses détracteurs.





Nous "avons pris toutes les garanties", sur le respect de la vie privée et des libertés, a assuré le Premier ministre, en présentant la deuxième phase du déconfinement. C’est un "outil nouveau", mais un "élément extrêmement puissant de lutte contre la propagation de l’épidémie".





Par SudOuest.fr