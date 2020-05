Fin de galère pour les Mahorais bloqués à La Réunion

Après des semaines de mobilisation et de sollicitation des pouvoirs publics, le collectif Rapatriement Réunion/Mayotte épaulé par le collectif Ré-Ma Réunion se réjouit aujourd'hui d'avoir obtenu enfin l'organisation d'un vol retour vers Mayotte.





Le 14 mai dernier, ils s'étaient mobilisés devant la préfecture afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur situation qu'ils jugeaient "intenable". Après de multiples interpellations des services de la préfecture à Mayotte comme à La Réunion, ils ont fini par obtenir de l'Etat l'organisation d'un vol vers Mayotte pour leur rapatriement, prévu ce jeudi en début d'après-midi.





Amni Mroumbaba, porte-parole du collectif Rapatriement Réunion-Mayotte, a appris la nouvelle ce mardi midi, des services de l'Etat à Mayotte, et celle-ci a été confirmée le soir-même par la ministre des outremers Annick Girardin, invitée au journal télévisé de Mayotte La 1ère dans le cadre de sa visite dans le département.





Dans un courrier en réponse au député Jean-Hugues Ratenon justement, le préfet Jacques Billant précise qu'en dehors des "2 ou 3 vols aller-retour par semaine" dans le cadre du pont aérien financé par l'Etat pour approvisionner Mayotte, il est prévu de transporter des personnels de gestion de crise, du personnel médical, ainsi que des patients d'évacuations sanitaires. Mais "ce pont aérien n'est pas ouvert au public". Mais il informe aussi qu'une adresse mail dédiée a été mise en place par la préfecture de Mayotte ( pref976-vols@mayotte.gouv.fr ) pour recenser "tout personne devant rejoindre son domicile à Mayotte".





57 personnes rapatriées

S'il est soulagé de trouver enfin une issue à cette situation, il regrette néanmoins l'absence d'action du Département de Mayotte, qui a pourtant une délégation à La Réunion depuis l'année dernière. Et remercie les députés Ratenon et Bassire à La Réunion, mais aussi Kamardine à Mayotte qui, dit-il, ont été à leur écoute et ont contribué à trouver une solution.





Jeudi, ce sont donc près de 60 personnes qui prendront la direction de Mayotte à bord d'un vol spécialement affrété. Mais avant, ils devront, ce mercredi, se prêter à un dépistage du Covid-19, pour ne pas ramener de nouveaux cas sur le département qui en compte désormais 1419.

Deux mois de démarches





Depuis plusieurs semaines, ces plusieurs dizaines de voyageurs mahorais venus à La Réunion avant le confinement et l'arrêt des vols vers Mayotte, s'étaient retrouvés coincés sans solution de retour. Alors qu'ils étaient venus se faire soigner ou encore rendre visite à des proches. Mais les vols étant suspendus entre Mayotte et le département français de la Réunion dans ce contexte de crise sanitaire, ce sont ces deux mois de confinement qu'ils ont dû passer à La Réunion, en devant trouver un hébergement et subvenir à leurs besoins seuls ou en faisant appel à la solidarité. Mais surtout, ils n'étaient pas vraiment tranquilles d'avoir laissé à Mayotte leurs proches dans un contexte épidémique, entre dengue et coronavirus, préoccupant. Mais bonne nouvelle, ils pourront enfin rentrer, juste à temps pour célébrer la fête de l'Eïd avec leurs proches.





L'adresse mail dédiée pour recenser les Mahorais devant rentrer à Mayotte : pref976-vols@mayotte.gouv.fr