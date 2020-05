Ethiopian Airlines : Un vol charter vers et depuis Paris vers les Comores

Bonne nouvelle pour les Africains et les Français bloqués en France et en Afrique. Ethiopian Airlines est très heureuse d'annoncer un vol charter vers et depuis Paris vers l'Afrique; prix du billet A partir de 1100EUR à 1500EUR par personne, premier arrivé, premier servi, nous avons des places très limitées.





Liste des pays africains: Kenya, Ouganda, Burundi, Soudan, Tanzanie, Djibuti, Togo, Cameron, Mali, Bénin, Ghana, Gabon, Côte d'Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo (RDC), Malawi, Botswana, Madagascar, Comores, Maurice.





Good news for Africans and French nationals stranded in France and Africa. Ethiopian Airlines is very pleased to announce a charter flight to and from Paris to Africa; ticket price Starting from 1100EUR to 1500EUR per person, first come, first served, we have very limited places.





List of African countries: Kenya, Uganda, Burundi, Sudan, Tanzania, Djibuti, Togo, Cameron, Mali, Benin, Ghana, Gabon, Ivory Coast, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo (DRC), Malawi, Botswana, Madagascar, Comoros, Mauritius.