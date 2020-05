Diaspora : Des membres de Dawula Ya Haki accusés d'harcèlement

Accusé d'harcèlement avec d'autres manifestants de la diaspora par Madame Haina Barwane, Nourdine Mbae tient à réagir :





« C'est avec stupéfaction que j'ai appris, cet après-midi , les accusations mensongères lancées par Mme Haina Barwane contre ma personne. En effet, elle m'accuse, entre autres, de harcèlement et d'intrusion dans sa vie privée, me mêlant avec d' autres personnes dans une espèce de confusion fourre-tout .





Mon combat a toujours été d'estimer nos compatriotes et d'appeler au respect de la femme comorienne. Ainsi, par ce texte, je souhaite transmettre à Mme Haina Barwane et à la femme comorienne, tous mes respects et toute ma considération. Par ailleurs, s'il est évident pour moi et pour toutes les personnes qui me connaissent que l'attitude dénoncée par ma compatriote est indigne de moi, je considère que les Comoriens et comoriennes doivent connaitre avec exactitude le fondement de telles accusations. Je demande ainsi à Mme Haina Barwane, en toute transparence et pour sa propre crédibilité, de rendre publics les propos qu'elle me prête.





Autrement, surtout si ces accusations persistent, je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation.





Le combat politique ne permet pas tout. Je lui demande d'aller au bout pour la dignité et la liberté de la femme contre toute forme d' injustice y compris le " harcèlement " dont elle a fait part, en portant plainte , puisque comme elle le dit , nous sommes dans un pays de droit. C'est véritablement ainsi qu'elle peut aider la cause de la femme . Autrement, elle doit me présenter des excuses.





Il est inadmissible qu'une femme utilise la cause honorable de la lutte contre les discriminations faites aux femmes pour assouvir des objectifs politiques contre le mouvement Daula ya Haki qui n'a rien à voir avec des problèmes personnels.





Mon combat est une lutte politique contre des acteurs en responsabilité et non une joute de travers contre les victimes.»