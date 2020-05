Devons-nous attendre que tout vienne du gouvernement ?

Nous sommes face à une maladie qui a mis le monde à genoux, une pandémie qui a laissé des familles en pleurs, qui a des complications cabalistiques, amphigouriques, absconses, nébuleuses et sibyllines à laquelle le pays ne s’est pas bien préparé, contre laquelle les soignants luttent jours et nuits. Qu’est-ce que ça vous coûtera si vous participez à l’endiguement, à l’éradication de cette maladie, à votre survie même? Juste obéir, non pas aux autorités que vous détestez, que vous haïssez mais à votre vie, à votre santé ! Juste respecter, non pas les autorités que vous exécrez, abhorrez, répugnez, maudissez, mais les mesures qui vous sauveront. Vous attendez tout de l’Etat, du gouvernement, même ce que vous pouvez faire, vous attendez qu’on vienne le faire pour vous. Vous avez des responsabilités, prenez-les.

Vous avez des responsabilités individuelles, personnelles, familiales, citadines, villageoises, communales, associatives…vous attendez que l’Etat ou le gouvernement vienne les prendre pour vous ! Quel peuple sommes-nous ? Ayant continué à voir ce comportement, les larmes me montent aux yeux ! Je me sens submergé par la peine que ressent un cœur qui comprend le danger qui guette la population comorienne. Je souffre de la souffrance d’une population inconsciente comme un médecin souffre de celle de son patient. Je ressens ici une résonnance affective qui s’amplifie et me paralyse. A force de désobéir, vous finirez par vous tuer, vous sacrifier…Cette désobéissance risque de déboucher sur un comportement qui vous conduira droit au cimetière.