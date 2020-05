Covid-19 : Le centre de prise en charge appelé à cohabiter avec l’Hôpital de Bambao Mtsanga

Covid-19, le centre de prise en charge appelé à cohabiter avec l’Administration de l’Hôpital de Bambao Mtsanga.





Ce mardi 12 mai 2020, s’est tenue au Gouvernorat d’Anjouan, une réunion entre le Directeur de l’Hôpital de Bambao-Mtsanga Dr Anliane Ahmed et des responsables du Comité Régional de Gestion et de Coordination de la Crise Covid-19 dont Dr Anssuffoudine Mohamed.





L’ordre du jour a porté sur les voies et les moyens d’harmoniser la cohabitation entre l’administration de l’Hôpital et le centre de prise en charge des malades du Covid-19.





Cette séance de travail a été présidée par le Secrétaire Général du Gouvernorat Monsieur Abdulhamid Afraitane et elle a également vu la participation du Directeur de Cabinet du Gouverneur Monsieur Mohamed Said Moussa et la Déléguée à la Santé de Base Madame Baraka Anli Mari.





Ainsi, considérant que les objectifs et les missions des uns et des autres sont les mêmes : « traiter les malades », les discussions, selon le responsable du comité de prise en charge Covid-19 Docteur Erchadiddine Ahmed, ont convergé à la prise en charge des malades et une fusion entre les deux administrations a été envisagée. ©Dar Nadjah