Coronavirus en France : Le Sénat ne valide pas le plan de déconfinement du gouvernement

© Senat/Cecilia Lerouge/SIPA Edouard Philippe, le 4 mai 2020 devant le Sénat.

Ce vote, qui n’avait qu’une valeur symbolique, ne devrait pas remettre en cause le déconfinement





Edouard Philippe s’est heurté au refus de la Chambre haute lundi. Le Sénat, à majorité de droite, n’a pas validé sa stratégie de déconfinement, à 89 voix contre 81, avec une abstention « massive » des élus LR et un vote contre des groupes socialiste et communiste.





Présenté par le Premier ministre, ce plan avait été approuvé par l’Assemblée nationale mardi dernier par 368 voix contre 100, et 103 abstentions. Ces deux votes, en application de l’article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d’impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai.

Un pari « risqué »





Au Sénat, 135 sénateurs LR se sont abstenus et 7 ont voté pour. Le chef de file des sénateurs de droite Bruno Retailleau a reproché au gouvernement un « pari à quitte ou double » : « Personne ne peut dire si vous aurez la semaine prochaine suffisamment de masques pour protéger tous les Français » face au coronavirus, a-t-il mis en garde. Côté gauche, le groupe CRCE à majorité communiste a voté contre, tout comme les socialistes (68 contre, 2 abstentions et une voix pour).





Outre les LREM, unanimes pour soutenir le gouvernement, les groupes Les Indépendants et RDSE (à majorité radicale), ont très largement validé ce plan de déconfinement. Le groupe Union centriste s’est lui majoritairement abstenu. Chez LREM, François Patriat a salué la « gestion pragmatique » du gouvernement, malgré un déconfinement « risqué ».

Un plan pour en finir avec le confinement





Alors que certains élus locaux contestent la réouverture des écoles à partir du 11 mai, le Premier ministre a souligné la « probable bombe à retardement » que constituerait le « décrochage scolaire » et la « catastrophe » des écoles fermées pour les enfants et les adolescents « les plus vulnérables ».





Edouard Philippe a aussi insisté sur le « coût social et économique » du confinement qui « déchire notre tissu social » et « aggrave les difficultés que rencontrent certaines familles, certains secteurs, certains territoires ». « La vie économique doit reprendre impérativement et rapidement, avec des aménagements, avec de la bonne volonté », a-t-il souligné. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé une aide de 200 euros qui sera versée à 800.000 jeunes de moins de 25 ans « précaires ou modestes ».





20 Minutes avec AFP