Conflit Sonelec et Koimbani : Le Chef de l'Etat recommande le rétablissement de la situation initiale

Monsieur le DG de SONELEC,





Maintenant que Azali Assoumani aurait ordonné la fin des hostilités et le retour à la normalisation du réseau électrique de la région de Oichili, Hammahamet, Mboiku et Dimani qu'allez-vous faire monsieur le DG qui avez échoué sur vos manœuvres irresponsables de vouloir à tout prix diviser les clients de ces 4 régions en choisissant un bouc-emissaire ?





Quand vous êtes incapable de fournir de l'énergie à ces 4 régions pendant le mois de Ramadan l'issue la plus facile pour vous c'est de créer une crise et en endosser la responsabilité à la ville de Koimbani (et sa région). Et cela se justifie à travers vos propos tenus le 27 mai face à une petite délégation non representative conduite par l'ancien commissaire Issihaka, en ces termes je vous cite: 'Je pensais que les régions privées d'électricité étaient solidaires à Koimbani'.





Cette phrase meskine et honteuse prononcée par celui qui est sensé aider le Colonel Azali Assoumani à asseoir la paix et le sérénité entre les comoriens est révélatrice du fond de ce monsieur. La seule Ville (ou région) historique qui n'est jamais entrée en conflit avec ce régime est poussée aujourd'hui par vous à entrer en résistance contre ce régime. BRAVO MONSIEUR LE DG ! Comme si cela ne suffisait pas pour essayer de monter les régions voisines contre Koimbani (et sa région) vous avez continué votre diatribe en ces termes : ' Le problème c'est que Koimbani veut avoir de l'électricité à chaque fois que l'une de ces 4 régions sont desservies'.





Je voudrais vous rappeler que la configuration actuelle existe depuis plus de 20 ans et je ne comprends pas pourquoi vous voulez la changer pour dégrader la fourniture d'électricité de cette ville (et sa région) . Si vous pensez pouvoir créér un conflit entre la ville de Koimbani et la ville Mbeni, je vous invite à changer de stratégie car ces deux villes liées par le sang et l'histoire se respectent mutuellement pour céder facilement à vos manipulations hasardeuses. Seules quelques personnes minoritaires de Mbeni proche du régime essayent de jouer le malin mais la ville de Mbeni se désolidarise de leurs manœuvres.





Et Si vous considerez que c'est un privilège d'avoir un peu plus régulièrement de l'électricité quand les autres en ont, la ville de Koimbani (et sa région) ne va pas en rougir, au contraire elle va se battre pour préserver ce 'privilège' entre guillemets. Personnellement, je ne considère pas que le fait que votre ville natale de MITSAMIHOULI possède un groupe électrogène autonome est un privilége. Au contraire je considère qu'elle en a le droit et tant mieux. Alors, monsieur le DG votre stratégie qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas la solution d'une politique émergente de l'énergie et agir ainsi vous contribuez seulement à créer des tensions et des hostilités de plus contre un régime qui est déjà aux abois, lâché par son peuple.





Vous ne rendez pas un grand service ni au pays ni à Azali Assoumani de vouloir généraliser une politique énergétique qui tire les clients vers bas au moment où l'objectif serait plutôt de tirer le pays vers le haut en le sortant du délestage. Je vous invite donc monsieur le DG de SONELEC à vous concentrer sur vos objectifs professionnels qui sont de créer les conditions d'une production importante, une politique de diversification des energies renouvelables, une rénovation du réseau qui enregistre des pertes énormes (par effet Joule), une commercialisation efficiente, promouvoir une politique de déconcentration afin de soulager le centre de Voidjou et ainsi de suite...





Voila ce à quoi vous devriez vous concentrer. À défaut de pouvoir remplir vos missions essentielles je vous invite à déposer votre démission auprès du colonel Azali Assoumani comme il l'a fait courageusement Soilihi Mohamed Soilihi alias campagnard. Mais en toute franchise je ne me fais pas d'illusions sur ça car pour démissionner d'un poste il faut être courageux et vous ne l'êtes pas monsieur le Directeur.





Pour finir, j'espère que votre ministre tutelle Houmed Msaidie Houmed Msaidie prendra rapidement les Dispositions nécessaires pour rétablir la situation en se solidarisant des recommandations de Azali Assoumani.





SAUF si c'est de la poudre aux yeux balancé par Azali Assoumani ce dossier est clos Insha Allah !





Très cordialement monsieur le Directeur





Ahmadou MZE ( Picardie, France)