BIC : Atlantic Financial Group reprend 51% des parts de la première banque française BNP

Agence BIC Mutsamudu, Anjouan Fidèle à sa politique de désengagement en terres africaines, la première banque française BNP Paribas vient de céder ses parts dans la BIC (Banque pour l'Industrie et le Commerce) des Comores. Fidèle à sa politique de désengagement en terres africaines, la première banque française BNP Paribas vient de céder ses parts dans la BIC (Banque pour l'Industrie et le Commerce) des Comores.





C'est Atlantic Financial Group de l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui* qui vient de reprendre 51 % des parts que détenait la BNP dans la BIC (Banque pour l'Industrie et le Commerce) des Comores. Le reste de l'actionnariat, constitué notamment par l'État comorien, ne changeant pas.

Par ailleurs, Atlantic Financial Group vient de trouver un accord avec BNP Paribas pour le contrôle de ses filiales au Mali (avec BICM) ainsi qu'au Gabon (BICIG).





Précision : il s'agit là du groupe financier Atlantic financial Group et non pas de la Banque atlantique, enseigne bancaire de référence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où l'établissement, représenté dans huit pays, est détenu par Atlantic Business International, véhicule co-détenu par Atlantic financial Group et le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) aujourd'hui actionnaire majoritaire.





BCP vient de s'implanter à Madagascar et Maurice par le rachat de la Banque des Mascareignes auprès du groupe français Banque Populaire Caisse d'Epargne, (lire l'Eco austral n°330).

Aux Comores, la BIC disposait de deux agences : une en Grande Comore et l'autre à Anjouan, et a bénéficié récemment d'une modernisation de ses services notamment avec la mise en place des guichets automatiques bancaires (GAB), Ndlr.)





La vente étant déjà actée entre les parties, le dossier est sur le bureau de la Banque centrale des Comores pour validation définitive à l’heure où nous bouclons cet article (fin mai).





*Koné Dossongui est présent dans la banque, l'assurance, les télécoms, l'agro-industrie, et le cacao (la Côte d'ivoire est le deuxième exportateur mondial de cette denrée).