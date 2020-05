Anissi Chamsidine : Fier d’être Gouverneur la POMPE

Le jour béni de l’Ide Elfitr où toute la Ummah Islamique se réjouit de sa bénédiction, le Gouverneur la Pompe désigné de « l’Île Autonome d’Anjouan », à contre courant des louanges à exprimer vis-à- vis de notre Bienfaiteur, le Tout Puissant, le Miséricorde, a plutôt choisi de louer son maître assis sur le trône sur un volcan bouillant le putschiste-sanguinaire récidiviste Colonel Azali Assoumani Boinachari Gozibi.





Si le ridicule ne tue pas, ce Gouverneur désigné, machiavélique sans foi ni loi, tournant autour du Gouvernement illégitime et illégal, rejetant l’intérêt cardinal pour la Tournante de l’île d’où il émane, après avoir trahi et se réjoui de l’emprisonnement de celui qui l’a mis au devant – Raïs Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI, pour être ensuite appuyé par Ikililou Dhoinine et Mohamed Ali Soilihi, joue effectivement – sans vergogne – la courbette des courbettes dans la corbeille à crabes de Gozibi.





En effet, et pas uniquement auprès des Anjouanais humiliés dans leur plus profonde fierté, mais également auprès de l’ensemble des Comoriens de l’intérieur et de l’extérieur attristés par cette scène inimaginable, répulsive, répugnante, irresponsable et répréhensible, le Gouverneur la Pompe les a encore confortés dans leur opinion sur cet homme sans personnalité, encore moins de la dignité pour administrer – de ce qui en reste – l’île d’Anjouan dépourvue, comme Ngazidja et Mohéli, de son autonomie réelle et entière.





Pour un message adressé à nos compatriotes anjouanais à cette occasion bénie de l’Ide Elfitr marquant la fin du Ramadan Almubarak, Gouverneur la Pompe désigné vient de rater une belle occasion de se taire et mettre dans l’oubli cette scène scandaleuse où on le voyait faire des pompes à plein poumons sous les ordres de son nouveau maître le Dictateur Azali Assoumani Boinachari Gozibi qui montrait la banane car si fier et joyeux de mettre Anjouan, par ce symbole, à genoux.







Dans son allocution creuse, sans aucune perspective pour ses concitoyens administrés à forceps et main basse par le Gouvernement de fait, illégal et illégitime, Gouverneur la Pompe sort un aveu : malgré les bons conseils de mes amis pour ne pas me dénigrer et dénigrer mon île en faisant ces pompes devant Son Excellence Imam Azali Assoumani, j’ai choisi au contraire de lui montrer mon sens de respect de parole donnée par ce geste de soumission et payer ainsi ma dette étant élu gouverneur comme en voulais – je être.» Ridicule quand tu nous tiens ! Face au tollé général, Gouverneur la Pompe croit se rattacher en présentant ses excuses une année plus tard.





Mais des excuses il a des tonnes à présenter. Les Comoriens n’oublieront jamais sa grande contribution pour mettre Raïs Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI en prison sans jugement. N’est - ce pas lui qui donnait à Dhoulkamal – son bras droit et ex commissaire aux finances au beaux temps de l’allégresse de son vrai mandat jadis de Gouverneur – les consignes de rédiger un faux rapport parlementaire en son encontre pour qu’il soit à jamais mis à mort ?



N’est-ce pas encore lui qui était fier d’applaudir Azali Assoumani Boinachari Gozibi putschiste récidiviste sanguinaire quand il criait à plein poumon que les Anjouanais sont des sous-hommes et qu’ils doivent se soumettre auprès des Wangazidja parce-que ce sont eux les grands ? Cette abjecte déclaration qui a choqué la quasi-totalité des Grand-comoriens restera à jamais ancré dans les mémoires des Comoriens soucieux de leur solidarité, de leur fraternité, de leur consanguinité... de leur bon vivre ensemble. La Pompe et Gozibi ne pourront jamais briser cette chaîne inoxydable.





Par KAMAL ABDALLAH, ancien SG du parti JUWA en France