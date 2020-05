49 comoriens bloqués à Mombasa tirent la sonnette d’alarme

Abdallah Mzembaba, journaliste d Al-watwan présent lors du compte rendu du conseil des ministres, a posé une question concernant 49 ressortissants comoriens bloqués à Mombasa depuis plus de un mois. Le porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidie, qui ne l’a pas laissé terminer sa question, a avoué qu’il n’était pas au courant de cette situation. Il a rajouté qu’il allait prendre contact avec l’ambassadeur des Comores en Tanzanie pour trouver une solution.





D’après Ibrahim Ali Mliva, commerçant qui se trouve lui aussi bloqué dans cette ville du Kenya, la situation de nos compatriotes est difficile pour beaucoup, critique pour certains. « 11 personnes n’ont plus de visa, ce qui veut dire que même si on leur transférait de l’argent via les agences de transfert, ils sont dans l’impossibilité de récupérer, sans compter les contrôles policiers », a expliqué notre source.





Il a reconnu que tous étaient dans la précarité. « Nous vivons à l’hôtel à crédit , les gérants ont décidé de nous faire confiance et disent attendre notre retour aux Comores pour éponger nos dettes ». Il a cependant précisé que « manger était de plus en plus compliqué pour beaucoup, certains ont eu à rompre le jeun avec une mangue parce que n’ayant pas de moyens de se nourrir convenablement ».





Évidemment tous ne sont pas logés à la même enseigne. Parmi les 49 ressortissants, « 14 sont dans une situation plus que critique du point de vue financier, ceux là ne comptent aucun membre de leurs famille dans la diaspora et ne viennent pas d’un milieu aisé » a expliqué Ibrahim Ali Mliva.





Depuis la fermeture des frontières, 3 comoriens ont perdu la vie à Mombasa. A noter que beaucoup se sont rendu à Mombasa pour des raisons médicales et certains ont subi des interventions chirurgicales. Ceux là devraient normalement être en convalescence selon notre interlocuteur mais la situation ne le permet pas.





« Nous voulons rentrer chez nous, nous sommes fatigués, désargentés, malades même si nous devons être mis en quatorzaine une fois à Moroni ce n’est pas grave mais le gouvernement doit à tout prix nous faire rentrer, nous vivons une situation catastrophique » a plaidé Ibrahim Ali Mliva.





A noter qu’une trentaine de comoriens sont également bloqués à Nairobi.





Par Faïza Soulé