Un confinement avant le confinement au royaume de l'émergence submergée

Depuis le début du mois de mars, le monde traverse une crise sanitaire tragique due à une propagation d'un virus mortel(le coronavirus) provenant de Whuan, capitale de la province de Hubei(Chine).





Ce virus devient une pandémie qui ravage la quasi-totalité des pays de la planète. L'Afrique n'est pas épargnée par ce terrible phénomène. Mais certains États dictatoriaux essaient de désinformer leurs citoyens pour les maintenir dans un état d’ignorance. L'exemple éloquent est celui de l'Union des Comores.





En effet, le régime dictatorial comorien n'a pas changé de ligne politique. Après avoir confiné depuis plus d'un an un ancien président(Ahmed Sambi), il a aussi organisé des mascarades élections(présidentielles, législatives et municipales) consistant à confiner aussi la soi-disant opposition(une opposition discréditée et très affaiblie par les divisions internes, le manque de cohérence et de vision, l'opportunisme exacerbé, l'ego surdimensionné, etc.).





Aujourd'hui, ce régime sanguinaire et tortionnaire est confronté directement à la vraie problématique du coronavirus. Au début, il voulait faire comprendre aux citoyens comoriens, par un discours politique obscurantiste, démagogique et anti scientifique, que les Comores ne sont pas concernées par la propagation du coronavirus. Comment un pays qui importe presque tout (la balance commerciale comorienne est toujours déficitaire) peut-il échapper à une épidémie contagieuse à caractère planétaire? Il n'y a que les dictateurs comorien(Azali) et nord coréen(Kim Jon-un) au monde qui peuvent manifester un sentiment de déni. Si do hufa sha leo inu nde arbayini(souvent, on prévoit notre arrêt de mort mais cette fois-ci c'est la quarantaine).





Mais, vu la progression du virus dans le monde, notamment son apparition à Mayotte, ce régime dictatorial a cherché à faire une diversion(son arme précieuse)en créant un climat de suspicion pour toute personne en provenance de Mayotte. Cette situation apocalyptique a poussé certains internautes(des internautes qui méconnaissent l'histoire de leur pays) à soutenir une idée selon laquelle l’État comorien doit fermer ses frontières. Cependant, ils ont oublié que l’État comorien ne dispose rien permettant de contrôler les côtes comoriennes. Bob Denard a fait une démonstration convaincante. Le soldat de deuxième classe de la guerre d'Indochine est passé par la mer pour destituer les anciens présidents Ali Soilihi(1978) et Ahmed Abdallah(1995).





Enfin, certains apparatchiks du régime, notamment le directeur de cabinet du président et le ministre des affaires étrangères, sont montés au créneau pour mépriser et insulter l'intelligence des Comoriens. Le premier, un incompétent notoire(chargé de la Défense auprès du président, il a toujours fait des polémiques sur des sujets qui n'ont rien avoir avec sa fonction), a reproché les médecins comoriens d'incompétence. Et son chef-le président- ne lui pas remis à l'ordre car le ridicule honore son régime.





Le second, le soi-disant diplomate chevronné mais qui n'est autre que le bras-droit du dictateur, s'est transformé en médecin pour tenir des propos délirants: «Le coronavirus qui est existe dans notre pays est inoffensive.» Sur quelle base il fonde son argumentation démentielle? Heureusement, certains artistes engagés, comme Cheikh MC, résistent aux mensonges et à la cruauté de ce régime abominable!



Par Dr Ibrahim Barwane, anthropologue, auteur et comédien comorien