Tocha Djohar s’adresse aux Ulémas dans une lettre ouverte !

Lettre ouverte du député Tocha Djohar Abdallah aux Oulémas de notre pays, l'union des Comores





Mes chers Oulémas de tous les coins de notre pays, Mohéli, Ngazidja, Ndzouani et Maworé





Permettez moi de vous rappeler après aoundhu billah mina ashayitwani arrwadjim ce verset du saint coran dont vous n'êtes pas sans savoir la signification:





إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ





Mes chers Oulémas, vous n'êtes pas sans savoir que nous ferons bientôt deux ans que votre confrère et ancien président de la république foundi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est enfermé sans aucun procès dans sa maison de Voidjou. Il subit un dhulma que rien ne justifie par rapport à la loi de notre pays (loi des hommes) n'en parlons plus la loi divine qui régit notre religion, notre vie en tant que musulman.





Mes chers Oulémas, votre confrère est mis en prison sur la base d'un rapport dit parlementaire, rapport dont moi même et deux de mes collègues soient trois des cinq parlementaires avons rejeté l'authenticité car nous ne l'avons pas apprécié et signé ensemble et d'ailleurs nous l'avons signifié par écrit au procureur de la république qui malheureusement n'a pas tenu compte.





Mes chers Oulémas , comme vous le savez nous avons perdu le grand moufti, qu' allah yaghfir lahu wa yarhamhu,moufti qui anima avec générosité les darsas des après midi du mois sacré de ramadan avec votre confrère Ahmed Adallah Mohamed Sambi sans aucun problème jusqu'à fin de 2017.





Mes chers Oulémas, nous entrons bientôt dans le mois sacré de ramadan, mois où à été envoyé le kur'an alkarim à notre prophète swalla allwahu anlayhi wa sallama,mois où les bonnes actions sont récommandés j'en appelle à votre humanité, votre générosité, vous les héritiés du prophète d'intervenir auprès des autorités compétantes en faveur de la libération de votre confrère qui est aussi un mari et un père avant qu'il ne soit trop tard.





Comptant sur votre foi en notre réligion de paix et de justice et la croyance en allah le tout puissant et miséricordieux je vous prie mrs les ulémas de mon pays les Comores de croire à mes sincères salutations.