« Sans arsenal juridique vous avez fait des élections...nous avons un président dont on se demande il préside quoi... »

Evidemment...





Y’a pas d’arsenal juridique !!!





Mais ils se moquent de qui ? J’avais decidé de ne plus rien juridiquement commenter de ce qui se passe dans cet endroit (parce que ce n’est plus un État, plus une République, ça ne fait même plus Nation et on se demande d’ailleurs où est le Peuple).





Mais là c’est vraiment à mourir de rire. Un harcèlement et un chantage sont un harcèlement et un chantage qu’importe que ceux-ci aient été commises par téléphone ou pigeon voyageur via minitel ou internet, en ligne ou dans la rue, qu’importe c’est du harcèlement et du chantage et ça, même notre code pénal importé des années 70 le punit. C’est tout ! D’ailleurs, les pénalistes nous le confirmerons sans doute mais il y a sûrement d’autres infractions rattachables pour peu que l’on fasse l’effort de qualification afin d’éviter autant que faire se peu l’impunité. Sha hari y’a pas d’arsenal juridique !





Quel arsenal juridique régit le GIPN? Cette police sans statut qui fait interpellation, maintient de l’ordre et repression? Quel arsenal juridique autorise la Cour de sûreté de l’Etat ? Quel arsenal juridique autorise la tenue de procès sans plaignante, sans respect des droits de la defense?





Y’a pas d’arsenal juridique ont-ils dit! Mais depuis quand vous vous souciez de l’arsenal juridique et des lois. Y’a pas d’arsenal juridique pour maintenir une personne en détention provisoire plus de 8 mois, vous en maintenez une depuis plus de 24 mois maintenant.





Y’a pas d’arsenal juridique pour faire de la police administrative de l’urgence sanitaire et pourtant voilà que vous produisez décrets, notes, communiqués, pour fermer des frontières, empecher des rassemblements, encadrer les prix. C’est sans doute vital de protéger notre santé.





Mais sur la base de quoi bon sang? Vous ne le dites pas ça au gens hein ! Que notre code de la santé publique complétement absurde (qui croit toujours qu’il n’y a que la polio dans le monde) ne prevoit rien en matière d’urgence sanitaire. Que tout ce que vous faites, bah vous le faites sans arsenal juridique, tiens !





Sans arsenal juridique vous avez fait des élections, sans arsenal juridique nous avons réussi même à avoir des deputés dont on se demande ils représentent qui, parce que ce n’est certainement pas la Nation. Sans arsenal juridique, nous avons un Président dont on se demande il préside quoi parce que ce n’est certainement plus la République.





Donc faîtes vos affaires, mais de grâce, ne vous drapez plus de la loi, assumez le non-droit. Ça fait des années, on a arrêté de compter, que c’est la forfaiture, elle vous sied bien, donc assumez !





Mohamed Rafsandjani