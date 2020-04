Qui déclare une épidémie ?

L’autorité publique chargée d’annoncer officiellement le début d’une épidémie est le ministère de la santé, et plus particulièrement la Direction générale de la santé (DGS).

Il se trouve qu’en pleine pandémie, le taux de morbidité et de mortalité à l’hôpital El-Maarouf a augmenté ces derniers jours, l’inquiétude des citoyens est légitime devant l’opacité sur le covid-19.





Certes, il n’appartienne pas à la commission scientifique ni aux médecins de déclarer une éventuelle première contamination de notre pays par le nouveau coronavirus, mais il faut reconnaître que nos médecins ont mis en place le protocole adapté pour une meilleure prise en charge de leurs patients, en dehors des interférences de la médecine des réseaux sociaux ou des politiques.





Loin de chercher à occulter une incurie administrative, je ne peux pas accepter que l’impéritie des spécialistes en médecine sur les réseaux sociaux déstabilise ces hommes et ces femmes qui assurent quotidiennement leur travail avec les moyens de bord.





Avec plus de 350 médecins exerçant aux Comores, les comoriens doivent être fiers de cette chance et leur faire confiance pour aborder sereinement cette pandémie au lieu leur faire porter le chapeau d’une hypothétique incurie administrative voire politique. Le rôle du médecin c’est de poser le bon diagnostic et traiter le malade. En conséquence, il n’a pas à crier à cor et à cri pour annoncer le traitement qu’il a mis en place pour une meilleure prise en charge de ses patients car cela relève toujours du secret médical.





L’objet de mon intervention citoyenne, totalement désintéressé et non partisane, c’est de rassurer mes compatriotes et leur dire que les médecins sur place font leur travail et quant aux manquements administratifs ou politiques il est temps qu’ils s’adressent directement aux autorités compétentes pour obtenir des réponses à leurs multiples questions bien légitimes. Et jamais ne pas se contenter des réseaux sociaux.





En fait, arriva ce que devrait arriver. Ce sont les réseaux sociaux qui informent le peuple sur la situation du covid-19 dans notre pays. En effet, la prise de contrôle par les réseaux sociaux du problème de covid-19 dans notre pays s’explique par l’incapacité des autorités à répondre aux nombreuses questions légitimes des citoyens.





Afin de mettre fin à cette dérive de la médecine politique sur les réseaux sociaux, il est temps que l’on pratique des tests rapides en attendant la confirmation par le PCR. Puisque, le doute persiste seulement sur le test négatif par rapport à la probabilité de faux négatifs, un seul test rapide positif permettra de déclarer l’épidémie aux Comores sans attendre une confirmation au PCR.





Enfin, je dois signaler que ma disponibilité désintéressée pour aider mon pays ne souffre d’aucune ambigüité. C’est pourquoi je dois rappeler que les critiques sur fonds de méchanceté et d’impolitesse pour des raisons extra médicales ou politiques n’ont pas droit de cité quand il s’agit de débattre sur un sujet aussi sérieux concernant la médecine. Que chacun reste à sa place pour l’intérêt de notre pays. La médecine n’est pas comme la politique ; c’est du sérieux et on l’apprend à l’école mais jamais sur les réseaux sociaux.