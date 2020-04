Président Azali : « Le plus important c'est l'unité du pays face à cette adversité...»

𝐑𝐞́𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗





En vue de coordonner les efforts entrepris de part et d'autres pour lutter contre la contamination et la propagation du Covid-19, le Président de la République a mis en place par décrets, un cadre de gestion et de coordination, composé de deux structures, le Comité Interministériel de Haut Niveau et le Comité National de Coordination.





C'est le Comité National de Coordination, composé de 35 membres et divisé en sept sous comités, qui a été reçu par le Chef de l'Etat, ce samedi 4 avril 2020 à Beit-Salam.





Logistique, communication, sécurité, affaires administratives et financières, économie, prise en charge et comité scientifique... les membres de ces sous-comités se sont présentés successivement au chef de l'Etat et ont montré leur disponibilité à travailler de concert avec les pouvoirs publics pour préserver la santé publique.





Le Président Azali a, quant à lui, présenté la méthodologie de travail et les orientations stratégiques qu'il attend de ces responsables techniques.





« Le plus important c'est l'unité du pays face à cette adversité. Nous devons unir toutes nos forces et converger tous nos efforts pour empêcher la contamination et la propagation du coronavirus. Cette maladie ce n'est pas le combat d'un seul homme, mais notre combat à tous », a conclu le Président. ©Beit salam