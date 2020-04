Premier trimestre 2020 : Les recettes de la douane ont atteint 6 milliards 996 millions

Premier trimestre 2020 : l’Administration Générale des Douanes a dépassé les objectifs assignés par le ministère des finances, du budget et du secteur bancaire





Au titre des recettes douanières du 1er trimestre 2020, l’Administration des Douanes a consolidé et amélioré la collecte des recettes avec un taux de 105.54 % de réalisation sur les prévisions soit un montant de 5 milliards 433 millions de francs. Ce montant n’inclut pas les recettes douanières réalisées dans le cadre des taxes uniques perçues sur les produits pétroliers et le riz ordinaire qui s’élèvent à 1 milliard 563 millions de francs et qui ramènent le montant total des droits et taxes à 6 milliards 996 millions.





DISTRIBUTION DES RECETTES PAR CENTRE POUR LE 1ER TRIMESTRE 2020







Selon Monsieur Zaki Ben Salim, Receveur Central de l’Administration Générale des Douanes, ces bons résultats s’expliquent par le travail effectué avec dévouement par l’ensemble des agents des différents Centres douaniers d’une part et le retard d’arrivage de contenaires attendus en début d’année d’autre part.





Pour l’année 2020, l’Administration Générale des Douanes poursuivra la promotion des innovations technologiques et leur application au mieux pour l’amélioration et la sécurisation des recettes, des biens et des personnes.





Ainsi, la Douane mettra à profit les nouvelles technologies de l’information pour plus d’efficacité, de rentabilité et pour un allègement des procédures pour plus de transparence.





Le Guichet unique et les Scanners à contenaires viennent s’ajouter à d’autres outils de modernisation qui sont déjà opérationnels depuis 2018 pour dématérialiser toutes les procédures avec l’objectif d’une douane sans papier en 2020.





Toutes ces innovations constituent une contribution de la douane pour la réussite du Programme de l’émergence du pays à l’horizon 2030 initié par les hautes autorités. ©Administration des Douanes