Premier cas de Covid-19 aux Comores : Le patient a été admis à l’hôpital El-Maarouf le 23 avril

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité - Développement





DECLARATION du 1er cas de COVID-19 en Union des Comores par Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, président de l’Union des Comores





Beit-Salam, le 30 avril 2020





Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes,





En ce jour du 30 avril 2020, le Gouvernement déclare le 1er cas de COVID-19 en Union des Comores.





Il s’agit d’un compatriote âgé de 50 ans vivant aux Comores ayant côtoyé un ressortissant franco-comorien, qui a séjourné dans le pays à partir 18 mars 2020.





Le patient a été admis à l’hôpital El-Maarouf le 23 avril 2020 pour toux, maux de gorge, fièvre et gêne respiratoire.





Des échantillons ont été prélevés sur lui, conservés dans les conditions requises puis être envoyés à l’INRAPE pour analyse par PCR.





Les résultats obtenus ce jour 30 avril 2020 sont positifs au COVID-19. L’état de santé du patient s’améliore progressivement et l’identification des personnes ayant été en contact avec lui est en cours, pour remonter le plus possible la chaine de contamination.





Comme il est d’usage, une notification formelle a été envoyée à l’Organisation Mondial de la Santé.









Mes chers compatriotes,





C’est avec une extrême précaution, mais avec gravité que j’ai pris des mesures graduelles pour protéger la population comorienne.





Nous avons fermé nos frontières, suspendu les prières du vendredi et les prières collectives, y compris pour les Taraweh et les Witr, fermés les écoles et interdit les rassemblements de plus de 20 personnes, adoptés les mesures barrières, pour enfin décréter un couvre feu de 20 h à 5 heures du matin à partir de ce mois de Ramadan.





Pendant que d’autres pays, frappés plutôt, se préparent à un retour à la normale, notre pays entre dans une phase critique.





Notre préoccupation première est d’éviter une saturation de nos capacités de prise en charge des malades, qui nous obligerait à adopter des mesures encore plus draconiennes, pour protéger la population.





Je n’ai pas adopté le confinement total, parce que la majorité de la population vit de l’informel.





Nous ne pouvons pas nous permettre, à ce stade de la pandémie aux Comores, d’adopter des mesures qui risquent de provoquer un drame social et économique.





C’est pourquoi, nous tenons au renforcement et au respect strict des gestes barrières et des mesures déjà en cours.





Alors que le PRC est opérationnel et que d’autres machines sont attendues, des commandes ont été lancés pour disposer des masques et des tests suffisants.





Notre stratégie, une fois le malade testé positif est de l’isoler et de le soigner, de repérer sa famille et ses proches, de les prendre en charge et de protéger leur entourage immédiat, en remontant la chaine de contamination.









Mes chers compatriotes





Depuis fin décembre 2019, le monde entier travers une crise sanitaire sans précèdent.





Au 31 décembre 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé a été avisée sur l’apparition de plusieurs cas de pneumonies dans la ville Wuhan en Chine.





Le 07 janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu’il s’agissait d’un nouveau virus appartenant à la famille des coronavirus. Le virus est baptisé SARS-CoV2 et la maladie associée COVID-19.





Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé déclare le COVID-19 comme étant une urgence de santé publique de portée internationale.





Vu la propagation rapide de l’épidémie dans l’ensemble de cinq continents, le 11 mars 2020 l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le COVID-19 comme étant une pandémie.





Dans ce contexte, mon gouvernement a pris d’importantes mesures pour renforcer la prévention contre l’importation du COVID-19 dans notre pays, notamment par la mise en place d’un Comité National de Cadre de Gestion et de Coordination de la Crise du COVID-19, le renforcement des capacités des agents de santé et de la surveillance épidémiologique au niveau des portes d’entrée, la sensibilisation sur les mesures barrières et d’autres mesures de restriction de voyage et de transport.





Je remercie le comportement responsable, des Comoriennes et Comoriens.





Toutefois, ceux qui, par d’autres motivations, sont tentés de transgresser une des mesures prises, et de mettre en danger la vie de leurs familles, de leurs communautés et de nous tous, seront désormais sévèrement sanctionnés.





Mes chers compatriotes,





Je n’ai pas attendu un cas avéré pour déclarer la guerre contre cette pandémie mais aujourd’hui nous entamons une nouvelle étape.





Des hommes et des femmes, médecins, infirmiers et ambulanciers et membres des forces de sécurité sont en première ligne pour combattre cette pandémie. Nous devons leur faciliter la tache et les soutenir.





Pratiquons les mesures d’hygiène recommandées, ne cédons pas à la panique, faisons preuve de vigilance, respectons toutes les mesures prises pour nous protéger contre le COVID-19 et ensemble nous vaincrons cette pandémie.





Je vous remercie.