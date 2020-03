Pas de poisson d'avril pour nous cette année !

Ne cherchez pas l'info insolite qui serait cachée sur Habarizacomores.com ce 1er avril. A l'heure des fake news et de la pandémie de Coronavirus qui touche le Monde, nous avons décidé de ne pas sacrifier à cette vieille tradition. Et pourtant, on aimait vous surprendre, vous faire sourire.

Ci-dessous, l'article du Poisson d'avril 2019





Le président Azali a décidé de réagir suite aux événements qui frappent les Comores depuis quelques jours. Le colonel n’a pas envie d’avoir du sang dans ses mains alors qu’il est le père de la réconciliation nationale.





Dans un message adressé à la Nation ce matin, le candidat de la mouvance présidentielle a annoncé son intention d’arrêter la politique.





« Depuis ma prise de pouvoir en 2016, j'ai lancé la construction du pays avec la réhabilitation des routes, la construction des hôpitaux. J'ai trouvé un pays miné par la corruption et une population sans eau ni électricité. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui l'eau ne manque pas et le pays est éclairé 24h/24.





J'ai été élu pour un mandant de 5 ans par le peuple comorien. Avec le temps j'ai compris que cette constitution n'était pas adaptée au développement de notre pays et j'ai voulu la modifier pour que les Comores accède à l'émergence à l'horizon 2030.





Malheureusement, notre peuple aime la pauvreté et les politiciens corrompus qui ont ruiné le pays depuis l'indépendance. Je comptais beaucoup sur la diaspora mais elle aussi vient de me tourner le dos. J’ai décidé avec concertation de l’ensemble de la Mouvance qu’il était temps de finir avec cette présidence. J’ai donc décidé de présenter ma démission. Le président par intérim Moustadrane organisera des élections libres et transparentes dans un mois. » Article du 1er avril (poisson d'avril).