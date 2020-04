Pas de coronavirus aux Comores ?

Ce n’est pas mieux de notre coté car malheureusement on doit observer que la gestion du gouvernement comorien de la crise « oublie » Maore. Le président a eu des paroles de solidarité mais elles étaient trop formelles. Nous sommes nombreux à réclamer que Maore ait sa part de l’aide accordée aux Comores par le patron d’Ali Baba. Un minimum ! En vain jusqu’ici. Monsieur le président, écoutez-nous un peu ! Le Gouvernement devrait démentir formellement ce grossier mensonge propagé à travers le monde. La propagande française marque des points. Car cela traduit l’idée que Maore ne serait pas comorienne. Maore est douloureusement frappé. On y déplore même des morts. On constate que l’État français traite Maore en « sous-France ».Ce n’est pas mieux de notre coté car malheureusement on doit observer que la gestion du gouvernement comorien de la crise « oublie » Maore. Le président a eu des paroles de solidarité mais elles étaient trop formelles. Nous sommes nombreux à réclamer que Maore ait sa part de l’aide accordée aux Comores par le patron d’Ali Baba. Un minimum ! En vain jusqu’ici. Monsieur le président, écoutez-nous un peu !





Aucun cas déclaré de Coronavirus dans la partie indépendante du pays ? N’est ce pas miraculeux. On veut bien le croire. Mieux tout porte à le croire puisque nous n’enregistrons pas d’hospitalisation particulière. L’excellent Dr Ada a formulé une hypothèse tout en soulignant qu’il faudra une preuve scientifique. Mais le doute persiste du fait de la communication des autorités sanitaires.





Le ministère de la santé publie un communiqué pour répondre à l’article de la formidable journaliste d’investigation de LAGAZETTE. Il spécifie les conditions formelles des tests mais il ne dit pas si des tests ont été effectués ou non depuis la prise des mesures gouvernementales !? Lourde question : des Comoriens ont-ils été testés ? Envisagez-vous de doter le pays de labo mobile capable d’effectuer les tests sur place ? Le coût par machine serait d’une vingtaine de milliers d’euros (moins de 15 millions de francs comoriens), allez vous en acheter au moins un par île ? On est conduit à croire que l’absence de cas correspond à l’absence de test, ce qui est loin d’être rassurant.





Un membre du Comité scientifique mis en place, dans une interview à l’ORTC nous apprend qu’un budget à été élaboré et il couvre tous les aspects de la lutte. Tant mieux mais pour que le public ne considère pas cela comme de la pure démagogie, donnez quelques détails. A ma connaissance, un budget n’est pas un secret d’État, dévoilez au moins les grandes lignes.





Plus on avance dans le temps, plus on a l’impression que le Gouvernement qui avait pris un bon départ perd pied. On entoure les questions essentielles d’un brouillard impénétrable. Quelle stratégie concrète si par malheur le pays est envahi. Confinement ? Comment faire avec les plus démunis ? Les tests de masses ? Les masques pour tous ? Le ravitaillement ? Etc. Et on y ajoute une chasse aux sorcières contre les meilleur(e)s journalistes du pays ?





J’invite à une reprise urgente du processus de préparation au combat pour renforcer notre cohésion nationale et nos chances de perdre le moins de plumes dans cette pandémie de malheur !





Idriss (02/04/2020)