« Manque de main d’œuvre aux Comores. Je suis obligé de déplacer des étrangers...pour qu’ils s’occupent de la ferme »

Paroles aux Membres : Naslati Boina





Madame Naslati Boina est une jeune entrepreneuse (ou entrepreneure) engagée dans l’entrepreneuriat depuis 2006. Membre fidèle de la Meck-Moroni, elle a bénéficié de l’accompagnement de celle-ci pour développer ses activités. Le service Marketing Etudes et Développement de la Meck-Moroni est allé à sa rencontre pour discuter avec elle, au sujet de l’évolution de son activité et s’assurer de sa satisfaction.

Pouvez-vous, vous présentez en quelques mots ?





Je m’appelle Naslati Boina, originaire de Sima-Itsandra. Je suis mère de 2 enfants et j’ai 31 ans. J’ai effectué des formations techniques en informatique et comptabilité après avoir quitté l’enseignement général en classe de quatrième à cause de contraintes d’ordre familiale. C’était aussi le début de mon engagement pour l’entrepreneuriat. J’ai ouvert une épicerie avec des fonds propre s’élevant à 110 000 FC, située sur la route de Sima-Itsandra avant de me lancer en 2015 dans l’élevage de vaches laitières. Cette dernière activité est financée par les fruits des résultats de mes premières activités de commerce.





Aujourd’hui, j’ai à mon actif un stock de marchandises estimé à plus de 7 millions de francs pour le commerce et 2 vaches laitières d'une valeur marchande de 600 000 kmf chacune, ce qui fait un total d’actif mobilier de 8,2 millions de francs couvert par des fonds propre sans compter la valeur en infrastructure que j’ai investi dans mes activités. Cette performance est soutenue en grande partie par la Meck-Moroni à partir de plusieurs prêts qui, depuis le début, ont servi d’effet de levier à mes activités.

Quels sont les contraintes et les difficultés rencontrées ?





J’ai moins de difficultés dans le commerce que dans l’élevage. Les activités d’élevage sont à haut risque. J’ai perdu 5 vaches suite à la tempête Kenneth en avril 2019 et des catastrophes pareilles peuvent encore arrivées alors qu’on ne bénéficie pas d’une assurance pour ce genre de risque. Une autre difficulté concerne le manque de main d’œuvre. Je suis obligé de déplacer des étrangers et les prendre en charge (billet d’avion, visa, hébergement, nourriture, etc.) pour qu’ils s’occupent de la ferme.

Est-ce que la MECK-Moroni vous a été utile en matière d’accompagnement de votre activité ?





La Meck-Moroni est l’institution financière qui a accompagné le développement de mes activités en termes de financement. Grace à elle j’ai consolidé mon fonds de commerce avec la construction d’un magasin, développer une branche sur l’élevage et construit ma propre maison. Très récemment, je viens d’obtenir un prêt investissement d’un montant plus important pour l’acquisition d’un camion à Dubaï et des produits variés pour mes activités.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la MECK-Moroni ?





Je suis une cliente fidèle qui se sent bien servi par la Meck-Moroni. Etant très satisfaite de ses services, je voudrais vous dire simplement merci.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?





A l’heure actuelle où j’attends l’arrivé de mon camion, j’envisage d’étendre mes activités dans le BTP par la production des agglos et le commerce des matériels de construction.





Entretien avec Mohamed Abdoul Bastoi - Service Marketing Études Développement (Meck Moroni)