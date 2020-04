« L'opposition comorienne de Facebook de France victime d'une usurpation de rôle »

À la mort du Moufti, un passage obligé, de tous , ils ont cru pouvoir reprendre le bâton du pèlerin en s'attaquant à sa personnalité tout en espérant être suivie comme à l'accoutumée par des personnes qui se positionneraient comme les moutons de Panurge. Cette voie étant trop semée par des passages cloutés, la voilà, dans une spéculation sur le prochain Moufti ignorant même que ce poste n'a qu'un rôle constitutionnel limitativement consultatif. Le directeur de cabinet du président a tenu des propos inadmissibles vis à vis du personnel soignant des Comores et l'opposition comorienne de Facebook de France s'indigne.À la mort du Moufti, un passage obligé, de tous , ils ont cru pouvoir reprendre le bâton du pèlerin en s'attaquant à sa personnalité tout en espérant être suivie comme à l'accoutumée par des personnes qui se positionneraient comme les moutons de Panurge. Cette voie étant trop semée par des passages cloutés, la voilà, dans une spéculation sur le prochain Moufti ignorant même que ce poste n'a qu'un rôle constitutionnel limitativement consultatif.





Ce n'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste voilà pourquoi le dernier Moufti brillait partout dans le monde. L'opposition comorienne de Facebook de France parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont, est victime d'une usurpation de rôle en ce qui concerne le personnel soignant aux Comores. Elle est la seule autorisée à toute forme d'insolence, d'arrogance allant à toutes les formes de bassesse. Elle est experte en tout et en rien à la fois. Il suffit qu'elle décide qu'un pouvoir est dictatorial pour qu'il le soit ne se référant à aucun critère politique. Elle a attribué toutes les formes de qualificatif de son choix au président et à sa famille.





Elle n'a ménagé aucun effort pour aménager des cercueils vides pour montrer jusqu'à point elle était tout sauf humain. Et comme par hasard le directeur de cabinet du président n'a pas le droit de mettre de l'ordre à sa manière dans le domaine qu'il juge utile parce qu'elle est la seule à tout se permettre. Sa perfidie et sa haine à atteint son paroxysme allant à désirer le coronavirus aux Comores pour tout simplement trouver à insulter le pouvoir. Une manière lâche et de faiblesse d'esprit permettant de ne pas regarder la réalité en face.





Le COVID-19 est le plus faible des virus en mortalité mais il se propage vite d'après les scientifiques. Les comoriens ont suivi un traitement préventif collectif du paludisme. La chloroquine conçut pour combattre le paludisme a évolué dans son changement de nom jusqu'à l'hydroxychloroquine, fait barrage au coronavirus. Coïncidence diront les athées, et les croyants parleront de protection divine parce qu'il est loin d'être imaginable que tout cela ait été savamment préparé à titre préventif contre COVID-19. L'opposition comorienne de Facebook de France insatisfaite de cette accalmie dit se soucier du sort de leurs familles aux Comores alors qu'elle est sur la braise ardente du coronavirus en France.





Leur cynisme et leur hypocrisie les rattrapent aujourd'hui. Elle est la seule à tout se permettre pour la simple raison qu'elle a le privilège d'être en France , l'un des plus haut rang de la société comorienne. Elle seule a le droit de dénigrer qui elle veut comme elle veut et quand elle veut. Elle seule a une raison d'être comme appartenance politique. Soit on est avec elle soit on ne mérite pas d'exister. Dans tout cela cette opposition comorienne de France de Facebook n'est que virtuel beaucoup de bruit pour rien.





Par Ahmad Houmad Mze (Géant)