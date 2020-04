Le président Azali contraint de faire face à une crise politico-sociale et économique, serait-il en mesure de gérer une autre, à savoir sanitaire ?

Le président de la République Monsieur Azali Assoumani contraint de faire face à une crise politico-sociale et économique, serait-il en mesure de gérer une autre, à savoir sanitaire ?





Si l'on se fie aux faits dans le monde, le coronavirus, que Dieu nous en épargne, serait la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase et étoffer le chaosphère du régime non-conformiste aux valeurs humaines des Comores.





La preuve est que l'épidémie à des effets impactant gravement sur les différentes structures politico-sociales, économiques et sanitaires et deviennent plus nocifs lorsque la démocratie est absente.





Car lorsqu'elles sont fragilisées par l'atteinte à la démocratie comme celles de notre République, les conséquences négatives seront plus importantes à court et à long terme.





C'est-à-dire que le coronavirus fait défaut aux systèmes de santé les plus sophistiqués à l'exemple de ceux de la Chine (une puissance émergente de la planète), du monde occidental (l'entité suprême mondiale) et finira par détruire automatiquement les plus défaillants comme celui de la République.





Mais le plus inquiétant mis à part les systèmes de santé soumis à beaucoup plus de difficultés, le Covid-19 crée des déséquilibres dans les chaînes de ravitaillement (une conséquence qui se faisait et se fait vivre suite à la crise économique des Comores à l'origine d'une mauvaise gestion douanière et le mépris du régime actuel envers le secteur privé).





Il favorise également une implosion des émeutes (conséquence de notre crise politico-sociale, exprimée par les différentes manifestations réprimées sévèrement par le régime en place).





Et il fait ainsi bousculer l'ordre moral en rendant légitimes les pillages et tout ce qui s'ensuit (une autre conséquence politico-sociale existante, née de l'oligarchie installée depuis 2016).





En réalité, nous sommes condamnés dans une dérision d'étourdiment orgueilleux de nos gouvernants dont personne ne peut savoir jusqu'où elle pourrait y aller.





Mais si l'on regarde plus loin, quelques évidences apparaissent pour une apocalypse dont nous connaissons les déclencheurs.





Que Dieu nous vienne en aide et que l'éveil des enfants de la République soit une réalité".





Salec Ibrahim Halidi

Chargé de la communication pour le Mpc nouvelle génération.

Mouvement politique du feu, l'ancien Premier ministre Ibrahim Halidi.