Le Grand Mufti Said Toihir Bin Said Ahmed Maoulana a fait la fierté de Ntsudjini, des Comores

Said Toihir Bin Said Ahmed Maoulana

Le grand Mufti, Said Toihir Bin Said Ahmed Maoulana, Ahl Djamalillayl est mort à 78 ans.





Fundi Toihir, comme on l’appelait Affectueusement, est né vers 1942 à Ntsudjini. Il a quitté les Comores à l’âge de 7 ans pour rejoindre son oncle Said Moustoifa Bin Djanffar à Zanzibar où il a fait ses études primaires et secondaires. Suite à un concours, il est admis à Muslim Académie alors qu’il était en seconde. En 1956 il intégrera Al-Azhar.





Deux ans plus tard, il décrochera son baccalauréat et entre à l’Université Al-Azhar pour des études en Droit et sharia, Sharian walkanuni, et obtient sa licence. Il en sortira Titulaire d’un Master en Usul l’Fikhi. Il était le premier comorien à être admis à la prestigieuse Université Al-Azhar. Said Toihir retournera par la suite dans son pays natal, les Comores.





Il a été accueilli à l’aéroport par Said Mohamed Cheikh et Said Ibrahim en 1967. Il enseignera l’Arabe au lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni. Il sera nommé par la suite inspecteur de l’éducation, poste qu’il cumulera avec la fonction de professeur d’enseignement morale au Lycée de Moroni. Après l’indépendance des Comores, Said Toihir Bin Said Ahmed Maoulana intégrera le tribunal de grande Instance de Moroni en tant que conseiller en Droit Islamique.





Il deviendra président de Madjlis l’Ulama (président du conseil des Ulémas) sous la présidence de Said Mohamed Djohar et faisait les darsas, puis les Mawu’indhwa dans les Majalis et Maoulid.



Mohamed Taki Abdoulkarim lui nommera Grand Mufti de la République en 1998, poste qu’il occupera jusqu’à ce jour.





Fundi Toihir a fait la fierté de Ntsudjini, des Comores. Il était un des piliers de la ville. Depuis toute Petite, on nous disait, « Ze Nguzo Za Ntsudjini zo mbili : Ali Bazi Selim et Fundi Toihir ».





Aujourd’hui, ces deux piliers sont partis. Ntsudjini est en deuil.

La nation comorienne a perdu un érudit.

Une étoile s’est éteinte.

Une bibliothèque a brulé.





Plus de causeries religieuses. Plus de Darsa pendant le ramadan. Je n’entendrais plus ta voix.





Que Dieu t’accueille dans son vaste paradis.



Natural Rose