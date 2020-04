La portée philosophique de la déclaration de l'artiste Cheikh Mc

Des chansons qui n'ont jamais cesser de s'envoler vers nos oreilles. De ma part, je suis porté par ses mélodies célébrant la stigmatisant les blessures.





S'agissant de ses convictions jusqu'à se tourner par un courant musical de la contestation du système; l'artiste prône l'unification de la jeunesse comorienne. Il est le porte-parole des sans-voix, exprimant nos mal-être à vivre dans un monde meilleur. Ce que j'adore le plus c'est l'évolution de Cheikh. Et pourtant sa virilité et sa frustration se voient dans le RAP. Ce dernier est son arme ultime révolutionnaire.





Dans le « vrai » RAP ayant pour finalité de conjuguer authenticité, discours contestataire et réussite artistique, il nous conte l'histoire objectif du libéralisme. Celle des Comores, l'histoire des contestations de mouvement pour les droits civiques portées par ses propres codes des postures idéologiques, revendicatrices et dénonciatrices, contestataires au-delà des considérations artistiques sur le rythme. Les paroles ne sont pas à négliger. L'artiste prend du plaisir en prônant l'émancipation par le divertissement. Il continue dans son art à traiter le thème de la révolution.





En effet, le coronavirus aux Comores est une situation qui devient d'autant plus préoccupante que nous sommes en pleine explosion de colère avec des discours démagogiques et contradictoires de la part de Monsieur Houmed Msaidie pour ne citer que celui-ci. Et cette situation est d'autant plus problématique que l'artiste n'hésite pas à aller plus loin pour interpeller nos consciences individuelles et collectives. A travers sa publication, on comprend aisément pourquoi la question de la recherche de la vérité est d'un intérêt vital pour MC.





D'autant plus que le cas touche sa femme. N'est-ce pas une façon pour lui d'empêcher la progression de covid-19 à sa manière ? Des chansons pour une prise de conscience? En tout cas, c'est une sujet d'une importance vitale pour les Comores. Pourquoi donc écouter la musique de le Cheikh ? Il nous mène de l'écoute à l'entendement par ses morceaux musicaux. Parce que ce qu'il chante est beau, parce qu'il chante vrai. Parce que le sonore est l'univers des événements, prendre donc une mesure attentive de ce que cet artiste véhicule comme message.





Cependant, ce que j'ai retenu en profondeur, ce n'est pas que sa femme ait le coronavirus mais plutôt la prise de conscience qu'il nous fait. Il faut oser appliquer les gestes de barrières contre coronavirus, il ne faut pas douter des résultats, et surtout avoir peur de saluer les autres. Avec des telles craintes on peut ne pas attraper le coronavirus. Il est légitime de les éprouver, nécessaire de se confiner : « l'homme courageux est à l'épreuve de la crainte autant que l'homme peut l’être », souligne Aristote.





Convoquant ce courage nécessaire à tout commencement, Alain nous invite à nous libérer de nos frayeurs. Premièrement: avoir la foi en soi. Ne pas douter de ses capacités, jurer qu'on tiendra les serments qu'on se fait. Pariez sur vous. Respecter les règles d'hygiènes. Ne pas le faire c'est se battre en vaincu contre coronavirus ; c'est sauter le fossé avec l'idée qu'on tombera dedans. Se rappeler qu'on est en situation de danger de mort n'est jamais inutile ! Les témoignages des autres qui ont survécus à cette maladie en France, ne tentent pas de nous faire peur mais bien un désir de nous inviter à continuer d'exister sans chopper cette merde.





Derrière l'objet convoité sur la déclaration de l'artiste Cheikh Mc sur un diagnostique de suspicion de covid-19 sur sa femme, c'est uniquement la vie et non la mort. Alors évitons Volo Volo après avoir acheté nos besoins strictement nécessaires à consommer pour exister. On ne peut pas désirer vivre en cette période sans vouloir respecter les consignes de vie. On aura pas à accuser la malchance. Mais pour favoriser la chance d’être en vie il faut commencer par se donner les moyens d'atteindre son but. Confinement, hygiène, sécurité sanitaire, précautions. C'est ce chemin qu'il faut parcourir et qui conduit au résultat de bonne santé, de vie.





En définitive donc, pour ce qui est du rire et du sérieux, ce n'est pas le moment de perdre son sérieux. Les affaires humaines, disait Platon, ne mérite pas qu'on les prenne au grand sérieux et pourtant il faut l’être ! La prise au sérieux provient d'un regard que nous jetons sur la vie, un éclairage relatif à notre destinée. L'esprit sérieux, lui, demeure solennel en tout ce qu'il fait, pense et dit. Il ne cède pas aux tentations de la frivolité et du minimisation de la situation chaotique que nous traversons. Engageons nous entièrement et soyons concentrés et attentifs aux mesures des hauts responsables par rapport aux tests.





Par Hadji Massim