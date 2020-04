Ibrahim Hassani, ou quand la vérité devient une fiction Après la polémique suscitée par l’annonce des autorités ( politiques et sanit...

Ibrahim Hassani, ou quand la vérité devient une fiction





Après la polémique suscitée par l’annonce des autorités (politiques et sanitaires) d’un cas testé positif au Covid-19 parmi les passagers rapatriés des autres îles des Comores lundi dernier, nous avons essayé d’en savoir plus. L’enquête que nous avons menée au téléphone auprès de plusieurs personnes de foi résidant à Mayotte, a confirmé en effet que le nommé Ibrahim Hassani a fait partie de ce lot de voyageurs. Après les contrôles sanitaires d’usage à l’aéroport de Pamandzi, il a été transféré à l’hôpital de Mamoudzou alors que les autres passagers ont été acheminés au camp du GSMA de Combani pour être placés en quatorzaine.





Selon nos sources en contact avec la famille d’Ibrahim Hassani, ce dernier était encore sur son lit d’hôpital lors de notre enquête, et « n’avait pas droit à des visites extérieures ». De mère mahoraise et de père originaire de Domoni à Anjouan, Ibrahim Hassani connu aussi sous le pseudonyme de « Abidjan », a effectivement une épouse dans le village de Singani. Ce qui confirme une partie des renseignements contenus dans la fameuse lettre de l’Ambassade de France aux Comores.





Mais une partie seulement car au-delà de l’identité de l’individu, l’argument du secret médical ne permet pas de lever le flou qui entoure son état de santé. « Abidjan » souffre-t-il de la Dengue comme le supposent ses proches ou du Covid-19 comme l’a déclaré à la presse le préfet de Mayotte en se fondant sur les conclusions de l’ARS ?



Ce sont en tout cas ces conclusions qui ont été reprises par la représentation diplomatique française à Moroni et à l’origine de l’orage de ces dernières 48 heures entre Moroni et Dzaoudzi. Si l’on comprend qu’une telle information ait pu alarmer les comoriens qui ont légitiment exigé des clarifications auprès des décideurs sur la situation épidémiologique du pays, le cas d’Ibrahim Hassani est loin d’être anecdotique. Il révèle au moins trois choses :





1- la complexité d’établir la traçabilité d’une contamination à ce virus. Si l’on croit les sources sanitaires et diplomatiques françaises, Ibrahim Hassani est arrivé le 3 mars à Moroni alors que le premier cas de Covid-19 à Mayotte a été officiellement déclaré le 10 mars. Où Ibrahim Hassani aurait-il contracté le virus ? D’où l’agacement des autorités comoriennes qui soupçonnent l’administration française à Mayotte de chercher à accuser les Comores de dissimulation de leur situation sanitaire derrière le cas zéro.





2- La relative fiabilité du diagnostic dans la région en raison des similitudes entre les symptômes et de la Dengue et ceux du Covid-19. La conviction d’une majorité de mahorais d’avoir à faire à une flambée de la dengue qu’à une propagation du coronavirus en tout cas dans sa forme actuelle en France, et la polémique sur les circonstances douteuses de la mort du Mufti comorien, donnent la mesure de la controverse.





3- La bataille de chiffonniers de ces derniers jours par médias interposés caractérise les relations malsaines entre la France et les Comores. Cela quelques mois après une célébration en grande pompe d’un réchauffement de la coopération entre les deux pays. Ironie de l’histoire, les premières conventions de cette énième idylle, portaient sur la surveillance des mouvements des kwasa et sur la coopération sanitaire entre Mayotte et les autres îles de l’archipel.





Dans ce méli-mélo, le cas du pauvre Ibrahim Hassani illustre la véritable déchirure dont sont soumis les comoriens des deux rives. Vu de Moroni, Ibrahim servirait de caution à la mauvaise foi de l’administration mahoraise. Vu de Mayotte, c’est la preuve du mensonge des autorités comoriennes. Moralité, cette polémique a réussi à brouiller la vérité sur le coronavirus dans l’archipel et à réduire Ibrahim Hassani à un personnage de fiction.





Eddine Mlivoidro