Hôtel Galawa : Le gouvernement met fin aux activités du groupe Armada

Le groupe Armada représenté par son CEO, Dr Mohamed Rahif Hakmi, semble être notifié depuis ce vendredi 03 avril, à mettre fin à ses activités dans le site de Galawa, après 03 ans d'engagement et des promesses non honorés.





Le gouvernement Comorien à travers le ministère en charge du Tourisme, aurait notifié ce vendredi, le Holding Groupe Émirati, Aramada, à mettre fin de ses activités de vouloir reprendre les sites de l'hôtel Galawa au nord de Mitsamiouli.





Cet engagement à des promesses n'ont jamais tenus aurait brisé l'espoir d'une population où, elle vivait depuis l'époque de Lebré et Novotel pour les activités du tourisme.





Depuis le 14 juillet 2017 qu'un accord fut conclut entre l'ancien vice-président de l'Union des Comores en charge du Tourisme, M. Djaffar Ahmed Said et le Dr Mohamed Rahif Hakmi relatif à la reconstruction des hôtels Galawa et Maloudja à hauteur de 50 millions de dollars pour construire dans le site, un hôtel de 150 lits puis trois hôtels de 1 500 lits Jamais réalisés . Et depuis lors, l'espoir des Mitsamiouliens en particulier et des Comoriens en général fut rebondit vu les discours rassurant à chaque occasion des propagandes politiques.





Un des dignitaire de la ville de Mitsamiouli, qui se distingué à l'époque à incarner le régime d'Azali dans la région, n'a pas hésité de crier je cite" le Galawa serait construit dans 03 mois et à bas à ceux qui disent que c'est un projet sans fin et qu'ils meurent car il sera construit" et ce passage était transformé en spot audio par la radio locale, Mitsamiouli FM.





Durant les deux ans suivant cet accord du14 juillet 2017, des événements escamotées ont été organisés dans le site dont, des poses des pierres, une cérémonie de l'octroi du permis de construction, et une cérémonie grandiose de pose pierre pour le lancement des travaux, un vendredi 08 février 2019 qui a mobilisé tout le pays et en sa tête, le chef de l'État.





Malgré les interpellations des manquement constatés, mais d'autres se faisaient nourris d'espoir malgré le broussaille des 07 briques posés le 08 février2019.





Ce vendredi 03 avril que l'Union des Comores a enregistrée l'ouverture de la session de sa 10ieme législature, la nouvelle est tombée que l'histoire est bel et bien derrière nous, et d'ici là encore, peut être un autre espoir de nous envoyer un autre Holding pour la constitution de Galawa.





Zamsinadi Kazirewa Kiyo.







Fayssoile Moussa