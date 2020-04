Hombo, Mutsamudu : Un transformateur de la Sonelec explose

Transformateur de Sonelec a explosé à Hombo Mutsamudu. Incompétences ou accident?





Un agent de la Société d’Electricité des Comores (Sonelec) vient de nous contacter et il confie que tous les groupes sont à terre. Seule la nouvelle centrale de fonds d'Abu Dhabi continue de fonctionner et on les surcharge comme pas possible.





Notre source tire à balle réelle et souligne que « l'incompétence et la mauvaise gestion dirigent la boîte vers sa tombe. » En tout la direction décide de ne plus recevoir la presse.©️Comores Magazine