Gouvernement Azali : Deux ministres remplacés

𝐑𝐞́𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬





Suite à l'investiture des députés nouvellement élus pour la législature 2020-2025, le Président de la République a procédé à un réaménagement de son gouvernement, par le 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐧°𝟐𝟎-𝟎𝟔𝟐/𝐏𝐑, en attendant son remaniement.





En effet, deux Ministres et une Secrétaire d'état sont désormais parlementaires, respectivement M. Moustadrane Abdou, M. Abdallah Said Sarouma et Mme Chamina Mohamed.





Ils quittent donc le gouvernement, et leurs attributions sont confiées à Messieurs Bianrifi Tharmidhi, Houmed Msaidie et Ahmed Ben Said Jaffar.